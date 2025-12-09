Dispariție suspectă a unui tânăr din județul Gorj a atras atenția autorităților locale care au inițiat o investigație. Poliția caută un bărbat de 23 de ani, din municipiul care a plecat la studii în Olanda și care nu a mai luat legătura cu familia.
Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din municipiul Motru, plecat la studii în Olanda, este căutat de poliţişti. Familia a solicitat ajutor considerând că este vorba despre o dispariție suspectă. Tânărul nu a mai luat legătura cu cei apropiați de câteva luni, potrivit autorităților din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj.
Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Motru au fost sesizaţi de un bărbat de 55 de ani, din localitate, legat de dispariția nepotului său, George Alexandru Vieru. Tânărul, în vârstă de 23 de ani, domiciliat în aceeaşi localitate, ar fi plecat la facultate în cursul anului 2022, în Olanda.
El nu a mai luat legătura cu familia de câteva luni, din martie – aprilie. Familia nu știe nu se ştie unde se află tânărul în prezent, astfel că a apelat la ajutorul poliției. Autoritățile au inițiat o anchetă pentru a afla informații care să ajute la găsirea tânărului student dispărut în Olanda.
Sesizată în legătură cu această dispariție suspectă, poliția a transmis, publicului, o fotografie și semnalmentele tânărului. George Alexandru Vieru are următoarele semnalmente:
Poliția face apel la persoanele care pot oferi detalii care ar putea ajuta la identificarea tânărului. Acestea sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de poliţie.