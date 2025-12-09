B1 Inregistrari!
Dispariție suspectă în Olanda. Poliția caută un tânăr gorjean plecat la studii

Dispariție suspectă în Olanda. Poliția caută un tânăr gorjean plecat la studii

Adrian Teampău
09 dec. 2025, 12:30
Dispariție suspectă în Olanda. Poliția caută un tânăr gorjean plecat la studii
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Dispariție suspectă în Olanda
  2. Semnalmentele tânărului care a dispărut

Dispariție suspectă a unui tânăr din județul Gorj a atras atenția autorităților locale care au inițiat o investigație. Poliția caută un bărbat de 23 de ani, din municipiul care a plecat la studii în Olanda și care nu a mai luat legătura cu familia.

Dispariție suspectă în Olanda

Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din municipiul Motru, plecat la studii în Olanda, este căutat de poliţişti. Familia a solicitat ajutor considerând că este vorba despre o dispariție suspectă. Tânărul nu a mai luat legătura cu cei apropiați de câteva luni, potrivit autorităților din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Motru au fost sesizaţi de un bărbat de 55 de ani, din localitate, legat de dispariția nepotului său, George Alexandru Vieru. Tânărul, în vârstă de 23 de ani, domiciliat în aceeaşi localitate, ar fi plecat la facultate în cursul anului 2022, în Olanda.

El nu a mai luat legătura cu familia de câteva luni, din martie – aprilie. Familia nu știe nu se ştie unde se află tânărul în prezent, astfel că a apelat la ajutorul poliției. Autoritățile au inițiat o anchetă pentru a afla informații care să ajute la găsirea tânărului student dispărut în Olanda.

Dispariție suspectă
George Alexandru Vieru Sursa foto Poliția Gorj

Semnalmentele tânărului care a dispărut

Sesizată în legătură cu această dispariție suspectă, poliția a transmis, publicului, o fotografie și semnalmentele tânărului. George Alexandru Vieru are următoarele semnalmente: 

  • înălţime 1,80 – 1,85 metri;
  • greutate aproximativă de 90 de kilograme;
  • ten alb;
  • păr șaten, tuns mediu, purtat peste cap,
  • faţă ovală;
  • constituţie atletică;
  • ochi căprui;
  • fără semne particulare;
  • poartă ochelari de vedere.

Poliția face apel la persoanele care pot oferi detalii care ar putea ajuta la identificarea tânărului. Acestea sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de poliţie.

Tags:
