Alertă într-un spital privat din România. O tragedie greu de explicat a avut loc vineri dimineață, în Constanța. O asistentă medicală a murit într-un spital privat.

Asistenta avea doar 23 de ani și a fost găsită decedată la scurt timp după ce își începuse programul de lucru. Cazul a intrat imediat în atenția polițiștilor, fiind deschisă o anchetă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor.

Alertă într-un spital privat din România. Ce s-a întâmplat în dimineața tragediei

Incidentul s-a produs în jurul orei 08:20, la Spitalul Privat Euromaterna, unde tânăra, identificată prin inițialele V.A.M., intrase în tura de dimineață.

Potrivit informațiilor preliminare, aceasta se pregătea să își înceapă activitatea atunci când i s-ar fi făcut brusc rău. Colegii au intervenit imediat, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.

Ce spun polițiștii despre decesul asistentei

Reprezentanții Inspectoratul de Poliție al Județului au transmis un punct de vedere oficial:

„La data de 27 februarie a.c., în jurul orei 8.20, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că unei angajate i s-ar fi făcut rău și ulterior ar fi decedat, într-o unitate medicală privată din municipiul Constanța.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie, de 23 de ani.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, nu au fost identificate urme vizibile de violență.

Trupul neînsuflețit urmează să fie depus la Morga Cimitirului Central pentru efectuarea autopsiei, în vederea stabilirii cauzelor decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal.”, a transmis IPJ Constanța, potrivit .

De ce este tratat cazul ca moarte suspectă

Anchetatorii au precizat că, în urma verificărilor inițiale, pe corpul tinerei nu au fost descoperite urme de agresiune. Cu toate acestea, procedurile legale impun deschiderea unui dosar penal în astfel de situații.

Cauza exactă a decesului va fi stabilită doar după efectuarea necropsiei de către medicii legiști. Potrivit procedurilor explicate inclusiv de Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici, autopsia este esențială pentru clarificarea morților survenite în condiții neclare.

Trupul tinerei urmează să fie transportat la morga Cimitirului Central din Constanța pentru investigațiile medico-legale.