Starețul unei cunoscute mănăstiri din Iași, condamnat definitiv. Polițiștii l-au depistat băut la volan

Starețul unei cunoscute mănăstiri din Iași, condamnat definitiv. Polițiștii l-au depistat băut la volan

Adrian Teampău
27 feb. 2026, 12:05
Starețul unei cunoscute mănăstiri din Iași, condamnat definitiv. Polițiștii l-au depistat băut la volan
Arhimandritul Metodie, starețul Mănăstirii Hlincea Sursa foto: Facebook / captura
Starețul mănăstirii Hlincea, din Iași a fost condamnat definitiv pentru că a condus sub influența alcoolului și a refuzat să accepte să i se recolteze probe biologice pentru stabilirea nivelului de alcoolemie.

Starețul ieșean condamnat definitiv

Arhimandritul Metodie, pe numele de mirean Mihai Oprică, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Iași pentru că a condus sub influența alcoolului și a refuzat să i se recolteze probe biologice. Starețul nu va merge la închisoare deoarece sentința pronunțată prevede suspendarea executării.

Concret, instanța de apel a decis să mențină sentința pronunțată de Judecătoria Iași care a dispus o condamnare la un an și jumătate de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani. Practic, arhimadritului i s-a interzis și să mai urce la volan pentru o perioadă de doi ani.

Decizia instanței de judecată are la bază un dosar penal întocmit de autorități după un incident care s-a petrecut în octombrie 2023. Așa cum avea să mărturisească, pe 7 octombrie, preotul a băut ca un litru de vin roșu după care a urcat la volan. La un moment dat, a făcut o manevră interzisă pe una dintre străzi, iar apoi a lovit două delimitatoare sferice din beton. Cum și-a rupt roata, autoturismul a fost imobilizat.

Incidentul a fost observat de doi polițiști locali aflați în zonă care au intervenit. Preotul a fost legitimat și testat cu un aparat de depistare a alcoolemiei. Rezultatul a arătat un nivel de alcool de 0,99‰ în aerul expirat. Arhimadritul a refuzat să i se preleveze probe biologice, după cum relatează Ziarul de Iași.

Cazul a ajuns în instanța de judecată

Starețul s-a ales cu dosar penal, iar cazul său a ajuns în instanța de judecată, pe rolul Judecătoriei Iași. Deși arhimandritul s-a apărat spunând că până la acest incident a avut o conduită exemplară. A insistat că s-a preocupat constant de cultivarea dimensiunilor spirituale și științifice ale vieții sale, ca și de îngrijirea și ghidarea comunității monahale pe care o conduce. Mai mult, a ținut să precizeze că este un reper în comunitate.

Pledoaria sa nu i-a convins pe judecători. Aceștia au apreciat că, dimpotrivă, preotul are dificultăți în a-și controla comportamentul atunci când consumă alcool. Chiar recurge „cu maximă ușurință la încălcarea legii penale în materie de siguranță a traficului rutier”.

Concentrația mare de alcool în aerul expira sugerează că preotul se afla într-o stare de ebrietate avansată, iar refuzul de a colabora cu polițiștii arată „o atitudine de sfidare a autorității statului și o lipsă totală de asumare a responsabilității”. Drept urmare, judecătorii au decis să-l condamne și să-l lase fără permis pentru o perioadă de doi ani.

Apelul declarat de arhimandritul Metodie a fost respins, iar sentința Judecătoriei a rămas definitivă.

