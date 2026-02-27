B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Avertisment Salvamont pentru schiorii care ies din pârtii. Ce pericole ascunde schiatul în zone neamenajate

Avertisment Salvamont pentru schiorii care ies din pârtii. Ce pericole ascunde schiatul în zone neamenajate

Iulia Petcu
27 feb. 2026, 12:55
Avertisment Salvamont pentru schiorii care ies din pârtii. Ce pericole ascunde schiatul în zone neamenajate
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce este schiatul în afara pârtiilor considerat extrem de periculos
  2. Ce trebuie făcut dacă un schior se rătăcește

Salvamontiștii transmit un nou avertisment pentru schiori și practicanții de snowboard care aleg să iasă din zonele amenajate. Riscurile cresc semnificativ în afara pârtiilor, mai ales în condiții de zăpadă proaspătă și vizibilitate redusă.

De ce este schiatul în afara pârtiilor considerat extrem de periculos

Salvatorii montani explică faptul că deplasarea în zone neamenajate presupune orientare dificilă și expunere la pericole greu de anticipat. Unul dintre cele mai riscante scenarii este schiatul prin pădure, unde lumina este variabilă, insuficientă și adesea difuză. În aceste condiții, obstacolele ascunse sub stratul de zăpadă, precum cioate, bolovani, bușteni sau gropi, devin vizibile abia în ultimul moment. Lipsa cunoașterii exacte a reliefului poate duce rapid la rătăcire, mai ales în masivele întinse sau slab semnalizate.

Salvamontiștii atrag atenția că revenirea pe pârtie, după coborâri necontrolate, este extrem de dificilă atunci când stratul de zăpadă este mare. „În condiţiile unui strat de zăpadă mare, înaintarea la deal, pentru a ieşi înapoi în pârtie, este foarte anevoioasă, acest fapt ducând la consumarea unei resurse foarte mari de energie şi la transpirare abundentă.”

După oprire, corpul se răcește rapid, iar riscul de hipotermie crește considerabil, mai ales atunci când vântul accentuează senzația de frig. „În cazul unei căderi puteţi rămâne imobilizaţi în zăpada mare, cu probleme mari în a vă putea mişca sau respira, cu schiurile şi beţele rămase prinse”, avertizează salvamontiștii, potrivit News.ro.

Chiar și un strat consistent de zăpadă nouă poate ascunde numeroase capcane naturale, spun salvatorii montani. „Schiatul în pădure presupune deplasare într-o lumină variabilă, de cele mai multe ori insuficientă şi difuză. Astfel, nu puteţi observa obstacolele decât foarte târziu, când evitarea lor devine imposibilă.” Această combinație între relief necunoscut și vizibilitate slabă crește semnificativ riscul accidentelor grave.

Ce trebuie făcut dacă un schior se rătăcește

Recomandarea salvatorilor este ca persoanele rătăcite să încerce, dacă este posibil, să se întoarcă pe urmele parcurse. Este esențială alertarea rapidă a echipelor Salvamont, oferind coordonate GPS sau repere cât mai clare, înainte de lăsarea întunericului. „Odată ce aţi anunţat echipele salvamont despre situaţie, adăpostiţi-vă în proximitatea locaţiei oferite şi rămâneţi pe loc”, este mesajul transmis de salvatori.

Salvamont România subliniază că operațiunile de evacuare „necesită resurse umane şi de timp foarte mari”, resurse considerate „limitate” în zilele cu aglomerație pe pârtii.



