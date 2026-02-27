B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Campania electorală îl duce pe Nicușor Dan în fața procurorilor. Autoritatea Electorală a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei președintelui

Adrian A
27 feb. 2026, 11:13
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De ce ajunge Nicușor Dan în fața procurorilor
  2. Nicușor Dan se judecă cu AEP

Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul general în privința finanțării campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, potrivit unui document semnat de către președintele AEP, Adrian Țuțuianu.

De ce ajunge Nicușor Dan în fața procurorilor

Suspiciunile care îl pot duce pe Nicușor Dan în fața procurorilor au apărut în urma controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la finanțarea campaniei electorale pentru prezidențiale, din anul 2025.

Iar neregulile sunt multiple, arată surse B1TV care au intrat în posesia documentului președintelui AEP.

„Ca urmare a apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Echipa de control a verificat toate documentele referitoare la veniturile încasate și cheltuielile angajate de candidatul independent Nicușor-Daniel Dan.

Au fost efectuate plăți aferente unor cheltuieli electorale pentru care nu se probează realitatea și exactitatea serviciului prestat (de ex: au fost solicitate spre rambursare cercetări sociologice realizate în afara campaniei electorale; au fost difuzate materiale de propagandă electorală produse de firme ce nu erau în relații contractuale cu candidatul independent conform documentelor depuse la AEP), în cuantum total de 870.384,10 lei, fără a respecta prevederile legii.”, se arată în document.

Nicușor Dan se judecă cu AEP

La finalul anului trecut, Nicușor Dan a dat în judecată Autoritatea Electorală Permanentă. Președintele României a  contestat în instanță decizia AEP de reținere a 930.000 de lei din suma solicitată ca rambursare pentru contribuțiile electorale.

Asta după ce Autoritatea Electorală a anunțat că Nicușor Dan nu poate justifica de unde a primit acești bani.

„Materiale de propagandă electorală neconforme și surse de finanțare neconforme, donații neconforme.”, sunt problemele identificate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Donațiile neconforme se referă la faptul că o parte dintre sumele colectate de președinte în campania electorală au venit de la donatori anonimi. În această situație, AEP a considerat că Nicușor Dan se va afla în imposibilitatea de a restitui sumele către creditorii săi.

De asemenea, AEP a mai depistat că o parte din banii donați de susținători nu au mai ajuns să se regăsească în declarațiile financiare ale șefului statului. Acest lucru s-ar fi întâmplat din cauza faptului că platforma online de strângere de fonduri a reținut un comision, iar acest lucru contravine legislației electorale.

