Acasa » Eveniment » Concedii medicale începute sâmbăta, sub lupa autorităților. Cum a apărut această practică

Concedii medicale începute sâmbăta, sub lupa autorităților. Cum a apărut această practică

Iulia Petcu
27 feb. 2026, 12:14
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum funcționează practica concediilor medicale
  2. Ce prevede legislația în acest caz

Autoritățile din sănătate au început să analizeze o practică tot mai des întâlnită în acordarea concediilor medicale. Deși nu este interzisă explicit de lege, metoda a atras atenția prin frecvența ridicată și prin efectele financiare produse.

Cum funcționează practica concediilor medicale

O parte dintre beneficiari au identificat o soluție prin care evită pierderea primei zile neplătite de concediu medical. Aceștia solicită certificatele începând de sâmbătă, zi nelucrătoare pentru majoritatea angajaților, care oricum nu ar fi fost plătită. În acest mod, perioada de concediu medical acoperă doar zile remunerate, fără un impact direct asupra veniturilor. Situația nu este singulară și a fost semnalată în mai multe județe, ceea ce a determinat autoritățile să se autosesizeze.

Directorul Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara, Adrian David, susține că fenomenul a devenit vizibil prin numărul mare de solicitări similare. „Au apărut foarte multe concedii medicale care încep sâmbăta. Foarte multe consultații sau prezentări la UPU sau la alte cabinete medicale, ceea ce ridică cel puțin câteva semne de întrebare și asupra cărora ne vom apleca atunci când vom efectua controale prin departamentul de specialitate. Sunt foarte multe certificate de concediu medical discutabile, cel puțin discutabile”, a declarat acesta, potrivit Digi24. Potrivit oficialului, frecvența cazurilor ridică suspiciuni legate de justificarea medicală reală.

Ce prevede legislația în acest caz

Legislația actuală nu interzice explicit acordarea concediilor medicale începând de sâmbătă sau duminică. Cu toate acestea, autoritățile vor verifica dacă au fost respectate toate condițiile legale care stau la baza emiterii certificatelor.

„În cazul în care nu sunt respectate toate rigorile legale, medicii care au eliberat certificatele de concediu medical riscă să primească amenzi. Vom analiza fiecare situație în parte și, acolo unde se impune, vom lua măsurile prevăzute de lege”, a mai transmis Adrian David. Controalele vizează atât documentația medicală, cât și modul în care au fost justificate consultațiile.

Autoritățile spun că situații similare au fost raportate și în alte zone ale țării, nu doar în Hunedoara. Verificările anunțate vor analiza atât activitatea medicilor prescriptori, cât și circumstanțele în care pacienții au solicitat concediile. Scopul declarat este identificarea eventualelor abuzuri și aplicarea măsurilor legale acolo unde se constată nereguli, fără a afecta cazurile justificate medical.

