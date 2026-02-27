Aplicația e-Tarifare, utilizată pentru gestionarea taxelor de drum, va fi indisponibilă temporar la începutul săptămânii viitoare. Anunțul a fost făcut de autorități, care avertizează că întreruperea ar putea influența traficul în anumite puncte-cheie.

Când și de ce va fi oprită aplicația e-Tarifare

(CNAIR) a transmis că luni, 2 martie 2026, aplicația e-Tarifare va fi suspendată temporar pentru lucrări de mentenanță. Intervenția este programată în intervalul 00:00–02:00 și are ca scop actualizarea unor funcționalități ale sistemului. În acest interval, comunicațiile de date vor fi întrerupte în Agențiile de Control și Încasare din punctele de trecere a frontierei, unde aplicația este utilizată zilnic.

Autoritățile avertizează că întreruperea comunicațiilor de date poate influența fluența traficului, în special în punctele de frontieră aglomerate. Agențiile de Control și Încasare se bazează pe aplicația e-Tarifare pentru verificarea rapidă a situației fiscale a vehiculelor comerciale. CNAIR le solicită utilizatorilor rețelei de drumuri naționale, în special operatorilor de transport internațional de marfă, să manifeste înțelegere față de eventualele întârzieri apărute în acest interval orar, relatează Antena3.

Ce rol are aplicația e-Tarifare

Aplicația e-Tarifare este folosită pentru calcularea și plata electronică a taxelor de utilizare a drumurilor naționale, a drumurilor expres și a autostrăzilor. Sistemul vizează în principal vehiculele de transport marfă și persoane, precum camioanele, autobuzele și alte vehicule comerciale. Taxa este calculată automat în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului, masa totală și norma de poluare, oferind o evidență clară a obligațiilor fiscale.

În , e-Tarifare este un instrument esențial pentru verificarea respectării obligațiilor privind taxa de drum. Autoritățile pot controla dacă un camion sau un autobuz este înregistrat în sistem și dacă are activă plata tarifului. În cazul în care taxa nu este achitată, aceasta poate fi plătită pe loc sau pot fi aplicate sancțiuni. Totodată, datele vehiculului pot fi introduse direct în sistem, iar contul de taxare poate fi activat înainte ca acesta să circule pe drumurile naționale.