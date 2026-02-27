B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Aplicația e-Tarifare, oprită temporar pentru mentenanță în vămi. Cum ar putea fi afectat traficul

Aplicația e-Tarifare, oprită temporar pentru mentenanță în vămi. Cum ar putea fi afectat traficul

Iulia Petcu
27 feb. 2026, 14:21
Aplicația e-Tarifare, oprită temporar pentru mentenanță în vămi. Cum ar putea fi afectat traficul
Sursa Foto: Captură Video
Cuprins
  1. Când și de ce va fi oprită aplicația e-Tarifare
  2. Ce rol are aplicația e-Tarifare

Aplicația e-Tarifare, utilizată pentru gestionarea taxelor de drum, va fi indisponibilă temporar la începutul săptămânii viitoare. Anunțul a fost făcut de autorități, care avertizează că întreruperea ar putea influența traficul în anumite puncte-cheie.

Când și de ce va fi oprită aplicația e-Tarifare

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis că luni, 2 martie 2026, aplicația e-Tarifare va fi suspendată temporar pentru lucrări de mentenanță. Intervenția este programată în intervalul 00:00–02:00 și are ca scop actualizarea unor funcționalități ale sistemului. În acest interval, comunicațiile de date vor fi întrerupte în Agențiile de Control și Încasare din punctele de trecere a frontierei, unde aplicația este utilizată zilnic.

Autoritățile avertizează că întreruperea comunicațiilor de date poate influența fluența traficului, în special în punctele de frontieră aglomerate. Agențiile de Control și Încasare se bazează pe aplicația e-Tarifare pentru verificarea rapidă a situației fiscale a vehiculelor comerciale. CNAIR le solicită utilizatorilor rețelei de drumuri naționale, în special operatorilor de transport internațional de marfă, să manifeste înțelegere față de eventualele întârzieri apărute în acest interval orar, relatează Antena3.

Ce rol are aplicația e-Tarifare

Aplicația e-Tarifare este folosită pentru calcularea și plata electronică a taxelor de utilizare a drumurilor naționale, a drumurilor expres și a autostrăzilor. Sistemul vizează în principal vehiculele de transport marfă și persoane, precum camioanele, autobuzele și alte vehicule comerciale. Taxa este calculată automat în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului, masa totală și norma de poluare, oferind o evidență clară a obligațiilor fiscale.

În vămi, e-Tarifare este un instrument esențial pentru verificarea respectării obligațiilor privind taxa de drum. Autoritățile pot controla dacă un camion sau un autobuz este înregistrat în sistem și dacă are activă plata tarifului. În cazul în care taxa nu este achitată, aceasta poate fi plătită pe loc sau pot fi aplicate sancțiuni. Totodată, datele vehiculului pot fi introduse direct în sistem, iar contul de taxare poate fi activat înainte ca acesta să circule pe drumurile naționale.

Tags:
Citește și...
Moarte suspectă la un spital privat. O asistentă de doar 23 de ani a murit chiar înainte să își înceapă tura. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Moarte suspectă la un spital privat. O asistentă de doar 23 de ani a murit chiar înainte să își înceapă tura. Ce s-a întâmplat
Fost director al serviciului de informații moldovean judecat pentru trădare. Este acuzat că spiona pentru KGB-ul din Belarus
Eveniment
Fost director al serviciului de informații moldovean judecat pentru trădare. Este acuzat că spiona pentru KGB-ul din Belarus
Avertisment Salvamont pentru schiorii care ies din pârtii. Ce pericole ascunde schiatul în zone neamenajate
Eveniment
Avertisment Salvamont pentru schiorii care ies din pârtii. Ce pericole ascunde schiatul în zone neamenajate
Concedii medicale începute sâmbăta, sub lupa autorităților. Cum a apărut această practică
Eveniment
Concedii medicale începute sâmbăta, sub lupa autorităților. Cum a apărut această practică
Starețul unei cunoscute mănăstiri din Iași, condamnat definitiv. Polițiștii l-au depistat băut la volan
Eveniment
Starețul unei cunoscute mănăstiri din Iași, condamnat definitiv. Polițiștii l-au depistat băut la volan
Poker Texas Hold’em: Regulile Complete
Eveniment
Poker Texas Hold’em: Regulile Complete
UDPATE: Apar noi detalii în privința sesizării Parchetului General de către AEP în cazul campaniei lui Nicușor Dan. E o sesizare făcută acum un an, însă au intervenit noi solicitări
Eveniment
UDPATE: Apar noi detalii în privința sesizării Parchetului General de către AEP în cazul campaniei lui Nicușor Dan. E o sesizare făcută acum un an, însă au intervenit noi solicitări
Cum a sustras Romina Gingașu o barcă din patrimoniul României ca să o facă cadou soțului Piero Ferrari. Apare și semnătura lui Ciolacu (GALERIE FOTO)
Eveniment
Cum a sustras Romina Gingașu o barcă din patrimoniul României ca să o facă cadou soțului Piero Ferrari. Apare și semnătura lui Ciolacu (GALERIE FOTO)
Statul schimbă regulile pentru plata amenzilor. Contravenienții nu vor mai putea plăti jumătate din minimul legal
Eveniment
Statul schimbă regulile pentru plata amenzilor. Contravenienții nu vor mai putea plăti jumătate din minimul legal
Aproape 130.000 de români au arme acasă, dar cresc și încălcările legii. Ce arată datele Poliției Române
Eveniment
Aproape 130.000 de români au arme acasă, dar cresc și încălcările legii. Ce arată datele Poliției Române
Ultima oră
14:26 - Moarte suspectă la un spital privat. O asistentă de doar 23 de ani a murit chiar înainte să își înceapă tura. Ce s-a întâmplat
14:25 - Fost director al serviciului de informații moldovean judecat pentru trădare. Este acuzat că spiona pentru KGB-ul din Belarus
13:57 - Scandalul Salvador Caragea continuă în timpul congresului USR. PSD cere lămuriri despre numirea prietenului familiei Miruță la Uzina Sadu
13:38 - Risc crescut de inundații în sudul și vestul țării, avertizare hidrologică extinsă. Ce județe sunt sub cod portocaliu
13:16 - Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen la Bruxelles
13:02 - Dimineață agitată la Guvern. După ce s-a anunțat că nu se adoptă reducerea taxelor și impozitelor, Bolojan s-a sucit. A aprobat ceva, dar nu tot
12:55 - Avertisment Salvamont pentru schiorii care ies din pârtii. Ce pericole ascunde schiatul în zone neamenajate
12:48 - Pregătiri de război în Orientul Mijlociu. Statele Unite și-a retras personalul neesențial din Israel. Oficialii din Tel Aviv testează protocoalele de securitate civilă
12:14 - Concedii medicale începute sâmbăta, sub lupa autorităților. Cum a apărut această practică
12:05 - Starețul unei cunoscute mănăstiri din Iași, condamnat definitiv. Polițiștii l-au depistat băut la volan