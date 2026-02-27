Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) din Republica Moldova, a fost trimis în judecată de . El este acuzat de trădare și spionaj în favoarea KGB din Belarus.

Alexandru Bălan, trimis în judecată

Fostul director al SIS, în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetăţenie, moldovenească şi română, se află în arest din 10 septembrie 2025. Măsura a fost prelungită, pe parcursul anchetei, de mai multe ori, de instanțele bucureștene. El a fost reținut pentru tentativă la trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în formă continuată şi divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională.

Potrivit unui comunicat DIICOT, în perioada în care a ocupat poziţia de şi, apoi, în calitate de director adjunct al instituţiei, suspectul a intrat în posesia mai multor informaţii clasificate conexe spaţiului Federaţiei Ruse.

Ulterior, după ce a părăsit instituția a deţinut fără drept documente şi informaţii secrete de stat de natură să afecteze securitatea naţională a României.

Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2024, el a intrat în contact cu ofiţeri de informaţii din cadrul Comitetului Securităţii de Stat – KGB al Republicii Belarus. A avut mai două întâlniri clandestine cu aceștia, la Budapesta.

Directorul SIS a transmis date secrete

Ancheta DIICOT a mai stabilit că Alexandru Bălan a ținut legătura cu din Belarus prin poșta electronică. El le-a furnizat mai multe informații și date cu caracter secret de stat. De asemenea, le-a furnizat rapoarte ce conțineau informații secrete. În contrapartidă, agenții KGB îi transmiteau instrucțiuni și efectuau plăți pentru secretele transmise.

Bălan a fost ridicat de procurori pe 8 septembrie 2025, la Timişoara. La domiciliul său au fost găsite două documente conţinând informaţii secrete de stat. Potrivit legii, transmiterea, divulgarea sau deţinerea neautorizată a acestui tip de documente pun în pericol securitatea naţională a României.

Dosarul trimis în instanță se va judeca la .