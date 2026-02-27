ULTIMA ORĂ: S-au tras la sorți meciurile din optimile Champions League. Avem un duel de foc. Cum arată tabloul complet

Meciuri de cinci stele în Champions League. Real Madrid și Manchester City, capul de afiș. PSG și Chelsea, luptă grea pentru calificare. Liverpool poate să își ia revanșa în fața turcilor de la Galatasaray.

Tabloul optimilor Champions League

Cel mai tare meci al optimilor va fi dubla dintre Real Madrid și Manchester City, echipe ce se întâlnesc aproape an de an în fazele eliminatorii ale Champions League. Cele două se pot numi ghinioniste la această tragere, pentru că Manchester City putea da peste Bodo/Glimt, iar Real Madrid peste Sporting Lisabona. Însă nu a fost așa: Bodo/Glimt va juca cu Sporting Lisabona.

Un alt duel de foc este cel dintre PSG și Chelsea, iar își poate lua revanșa de la turcii de la Galatasaray. Vă reamintim că în faza grupei englezii au fost învinși de trupa din Istanbul cu 1 la 0.

În Privința celorlalte partide din optimi, Barcelona pare să aibă meci ușor împotriva celor de la Newcastle, ca și Arsenal împotriva nemților de la Bayer Leverkusen. Ceilalți nemți, de la Bayern Munchen dau peste Atalanta, iar băieții lui Simeone, de la Atletico Madrid, se pot considera norocoși. Dau peste un Tottenham aflat în cădere liberă, englezii fiind aproape de retrogradare în .

Optimile de finală ale Champions League se vor desfășura pe 10 și 11 martie, turul, și pe 17 și 18 martie, returul.

Cum ar arăta sferturile din Liga Campionilor

Învingătoarea dintre Real Madrid și Manchester City se va duela, în sferturi, cu câștigătoarea dublei Atalanta – Bayern Munchen, iar învingătoarea dintre Bodo/Glimt și Sporting Lisabona va ajunge în sferturi cu un adversar dintre Leverkusen sau Arsenal.

Celelalte sferturi vor fi formate astfel: unul între învingătoarea dintre Newcastle și Barcelona, respectiv dintre Atletico Madrid și Tottenham., iar ultimul duel va fi între învingătoarea din duelul PSG/Chelsea, și Galatasaray sau Liverpool.