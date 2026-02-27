Scandalul Salvador Caragea continuă în timpul congresului USR. PSD a solicitat conducerii partidului să verifice cum a fost numit la conducera Uzinei din Sadu.

Scandalul Salvador Caragea ajunge la un alt episod

solicită conducerii să verifice circumstanţele în care Viorel Salvador Caragea a fost numit la conducerea . Astfel, scandalul Salvador Caragea, care a izbucnit în urmă cu câteva zile ia amploare chiar în timpul congresului organizat de USR.

Fostul șef al Poliției din Gorj este un prieten de familie al actualului ministru al Apărării Radu Miruță. Deși nu are nici experiza și nici competențele care să-l recomande pentru postul de administrator special la Sadu, el a fost numit în această funcție, ceea ce a stârnit un imens scandal. Mai mult, prietenul Miruță a motivat această numire, de care nu este străin, prin faptul că Salvador Caragea ar fi arestat 17 oameni acuzați că furau din fabrică.

În acest context, având în vedere controversele și refuzul lui Miruță de a-și retrage, indiferent de costurile politice, protejatul din funcție, PSD cere verificări. Potrivit unui comunicat transmis de social-democrați, conducerea USR trebuie să verifice în regim de urgență circumstanţele în care „prietenul de familie” a ajuns la conducerea Uzinei Mecanice Sadu. Numirea a fost semnată de colegul de partid Ambrozie-Irineu Darău.

„Liderii Uniunii Salvador România au obligaţia să explice numirea unui şef de centru chinologic la conducerea unei companii strategice din sistemul de apărare al ţării. PSD solicită conducerii USR să dispună, în regim de urgenţă, o verificare a circumstanţelor în care prietenul de familie al ministrului USR al Apărării, Radu Dinel Miruţă, a fost numit la conducerea Uzinei Mecanice Sadu, de către colegul său de partid, ministrul Economiei, Ambrozie-Irineu Darău”, se atată într-un comunicat de presă.

Bomba detonată în timpul congresului USR

Scandalul Salvador Caragea a izbucnit chiar în zilele premergătoare congresului organizat de USR. În comunicatul transmis, conducerea PSD acuză faptul că persoana respectivă nu are competențele profesionale pentru a conduce o companie cu rol strategic în sistemul de apărare. Potrivit sursei citate, există suspiciuni majore cuprivire la existența unui conflict de interese, cu implicații penale.

„Inadecvarea profesională totală a persoanei numite, în raport cu funcţia de conducere a unei companii de stat, cu rol strategic în sistemul de apărare al României, constituie o suspiciune rezonabilă majoră privind existenţa unui conflict de interese, cu implicaţii inclusiv de natură penală”, se arată în comunicat.

Social-democrații mai acuză că Ministerul Apărării Naţionale este clientul principal al companiei la care a fost instalat prietenul de familie al ministrului Miruță. Drept urmare, consideră PSD, conducerea USR are obligația să lămurească aceste controverse.

„Ca atare, conducerea USR are obligaţia să lămurească public cum a fost posibil ca miniştrii săi să faciliteze numirea unui fost şef centru de dresaj de câini într-o funcţie-cheie din sistemul de securitate naţională, având în vedere că Uzina Mecanică Sadu produce muniţie de tip NATO, necesară pentru asigurarea capacităţii de luptă pentru apărarea Flancului Estic”, se mai arată în comunicat.

Scandalul Salvador Caragea afectează imaginea guvernului

În acest context, PSD arată că scandalul Salvador Caragea-USR afectează direct imaginea guvernului în ansamblul său. Mai mult, tăcerea politicienilor USR pe acest subiect nu face decât să ridice mai mule semne de întrebare și să adâncească controvesele.

„Verificările şi lămuririle din partea conducerii USR sunt absolut necesare întrucât numirea mijlocită de miniştrii USR afectează grav imaginea Guvernului României în ansamblul său. Tăcerea liderilor USR în această chestiune nu face decât să adâncească starea de neîncredere, în condiţiile în care ministrul Miruţă insistă să-l susţină pe Salvador Caragea, în pofida incompetenţei sale evidente în raport cu funcţia în care a fost numit”, afirmă social-democraţii.

Uniunea Salvați România (USR) se reunește, în perioada 27 februarie – 1 martie, într-un congres prin care își propune să facă mai multe modificări la statut. Lucrările sunt umbrite de scandalul provocat de numirea lui Viorel Salvador Caragea la conducerea Uzinei Sadu, concomitent cu explicațiile neconvingătoare ale lui Radu Miruță, protectorul acestuia.