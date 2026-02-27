Acordul UE-Mercosur va intra în vigoare provizoriu, a anunțat prin Ursula von der Leyen. Anunțul vine la scurtă vreme după ce două state sud-americane, Argentina și Uruguay au ratificat înțelegerea.

Acordul UE-Mercosur se aplică provizoriu

Preşedinta Comisiei Europene, , a anunţatintrarea provizorie în vigoare a componentei comerciale a acordului de asociere dintre Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur. Anunțul cu privire la acordul UE-Mercosur a venit la scurtă vreme după ce Argentina și Uruguay au anunțat că au ratificat înțelegerea.

„În ianuarie, Consiliul European a împuternicit Comisia să aplice provizoriu acordul, începând cu prima ratificare a acestuia de către o țară din Mercosur. În ultimele săptămâni, am discutat intens acest aspect cu statele membre și cu Parlamentul European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie”, a scris vineri Ursula von der Leyen pe platforma X.

Acordul are o importanță deosebită pentru . Înțelegerea vizează crearea unei zone de liber schimb cu o populație de 720 de milioane de persoane.

Mișcarea făcută de Comisia Europeană va declanșa, probabil, reacții de dezacord în mai multe capitale europene. Există mai multe state care nu sunt de acord cu prevederile acestei înțelegeri. Parlamentul European a votat luna trecută să trimită acordul spre examinare Curții de Justiție a Uniunii Europene. Practic, prin această decizie, a fost blocat finală pentru o perioadă de până la doi ani.

Yesterday, Uruguay and Argentina became the first Mercosur countries to ratify the Agreement. When they are ready, we are ready ↓ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen)

Comisia Europeană a primit undă verde

Comisia Europeană a primit în ianuarie undă verde din partea țărilor UE pentru a pune în aplicare acordul UE-Mercosur, odată ce țările din America de Sud își vor finaliza propriile aprobări.

Argentina şi Uruguay au anunțat orele trecute că au ratificat respectivul acord. De asemenea, se așteaptă ca și Brazilia şi Paraguay să o facă în curând.

„Ieri, Uruguay și Argentina au devenit primele țări din Mercosur care au ratificat acordul. Când ele vor fi pregătite, vom fi și noi pregătiți”, a spus președinta Comisiei Europene.