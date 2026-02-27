Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis noi avertizări privind riscul de inundații, pe fondul topirii stratului de zăpadă și al propagării viiturilor formate anterior. Vizate sunt mai multe râuri din sudul și vestul țării, unde autoritățile cer prudență sporită.

Ce zone sunt afectate de avertizarea cod portocaliu

Potrivit , a fost emis Cod portocaliu pentru județele Giurgiu, Argeș, Dâmbovița, Ilfov și Teleorman. Avertizarea este valabilă în intervalul 27 februarie, ora 11:00 – 28 februarie, ora 12:00, și vizează râurile din bazinele hidrografice Neajlov și Sabar.

Hidrologii avertizează că există pericol de depășire a cotelor de apărare, în contextul actualei evoluții hidrometeorologice. Autoritățile locale au fost informate pentru a monitoriza situația și pentru a preveni apariția unor situații critice.

Specialiștii explică faptul că avertizarea a fost revizuită ținând cont de prognoza pentru următoarele 48 de ore. Topirea accelerată a zăpezii, combinată cu viiturile deja formate, poate duce la creșteri rapide ale debitelor. În unele zone, aceste fenomene pot genera locale, mai ales pe cursurile de apă mici și mijlocii. Autoritățile atrag atenția că evoluția poate fi rapidă, motiv pentru care informarea constantă este esențială, relatează Digi24.

Unde este în vigoare codul galben și ce riscuri implică

Pe lângă codul portocaliu, hidrologii au emis și . Avertizarea este activă până la miezul nopții în județul Timiș, iar până la 1 martie, ora 12:00, în Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov. Sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, cu posibile efecte de inundații locale. De asemenea, pot apărea creșteri semnificative de nivel și debit, cu probabilitatea depășirii cotelor de apărare.

Ce recomandă autoritățile populației din zonele vizate

Reprezentanții INHGA solicită populației să urmărească permanent informările oficiale și să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă. Traversarea drumurilor sau a podurilor acoperite de apă este strict descurajată, din cauza riscului major. Oamenii sunt îndemnați să ia măsuri pentru protejarea locuințelor și bunurilor, subliniind că respectarea recomandărilor autorităților poate preveni situații periculoase.