Reacția solistului Trooper: Deputata POT de Timiș, Codruța Maria Corcheș, a stârnit un val de reacții după ce a lansat o petiție prin care solicită anularea concertelor „Regeneza”, susținute de formația Trooper la Palatul Național al Copiilor din Capitală.

Subiectul a fost discutat pe B1 TV, în emisiunea moderată de Andreea Moraru, unde solistul formației, Alin Dincă, a reacționat dur la acuzațiile apărute în spațiul public.

De ce sunt contestate concertele Trooper de la Palatul Copiilor

Petiția inițiată de vizează concertele programate pe 28 februarie și 1 martie la .

Aceasta consideră că afișul evenimentului, reprezentând un schelet cu aripi negre, ar fi „inacceptabil” și ar crea o asociere nepotrivită cu instituția destinată copiilor. În plus, parlamentarul invocă faptul că perioada coincide cu Postul Paștelui, susținând că evenimentul ar contraveni valorilor creștine.

Reacția solistului Trooper: Cum răspunde Alin Dincă acuzațiilor de satanism

Artistul spune că reacția sa inițială a fost una de surprindere totală și a afirmat că situația amintește de perioada de dinainte de 1989, când anumite expresii culturale erau restricționate.

“Am primit cu uimire, cu șoc, în primă fază. Pentru că, nu știu, suntem în 2026, credeam că am depășit momentul ‘89 când fluiera lumea pe stradă după alți oameni cu părul lung sau cu barbă sau te alerga Poliția să te tundă.

Și când am văzut că un deputat de 28-29 de ani vine cu ideea că rock-ul este satanist și nici măcar nu încearcă să vadă ce a făcut formația asta până acum, ne anulează așa dintr-o postare pentru o poză…este realmente șocant.

Degeaba am încercat să explicăm că din 2008 am făcut o multime de lucruri. Am donat bani pentru inundațiile din Moldova. Suntem ambasadori BFH, și știm cu toții că BFH au făcut mai multe lucruri în ultimii 10 ani decât Guvernul României. Suntem parte a campaniei ‘România are sânge de rocker’, care a crescut donarea de sânge în România cu 22%.

Am luptat pentru implementarea unor legi care să sprijine femeile abuzate. Am ajutat o grămadă de copii. Muzica noastră este folosită în programe pilot pentru a preda istoria în anumite școli.

Folosim versuri din Bacovia, din Max Blecher, Ce să mai zic? Dacă asta înseamnă satanism și asta înseamnă oameni răi și asta înseamnă tematică întunecată, atunci înseamnă că am luat-o razna cu toții.” , a spus solistul.

Reacția solistului Trooper: Este scandalul un gest de imagine politică?

Întrebat dacă situația ar putea avea o miză electorală, solistul Trooper a respins această ipoteză, sugerând, mai degrabă, o încercare de vizibilitate publică.

“Nu cred că este un moment electoral, nici măcar. Cred că pur și simplu a vrut să iasă un pic în față, pentru că dacă ne uităm în activitatea domniei sale, nu prea s-a remarcat cu nimic, nici CV-ul nu o recomandă.

Prin urmare, se bazează pe o masă de, să-i numim, habotnici, care se activează imediat la astfel de teme și dacă nu poți să faci nimic, atunci vii în față și spui că Dumnezeu a zis că. Și cu asta ai rezolvat orice problemă.

Ați văzut cum funcționează campaniile la noi în România, până la cel mai înalt nivel. Totul este Dumnezeu a spus, Dumnezeu vrea, Dumnezeu a lăsat, Dumnezeu…

Și eu, ca un creștin practicant, nu mai suport lucrurile astea sub nicio formă.”, a mai adăugat artistul.

Reprezintă solicitarea anulării concertului o formă de cenzură?

Alin Dincă consideră că demersul deputatei poate fi interpretat drept o încercare clară de limitare a libertății artistice.

“Reprezintă o formă puternică de cenzură. Stau și mă gândesc că dacă doamna ar fi contat un pic mai mult în politică sau dacă partidul dumneaei ar fi fost mai puternic, cine știe ce s-ar fi întâmplat și astăzi anulau un concert pentru că nu le plăcea afișul, mâine interziceau o carte pentru că nu le plăcea coperta, după aia o piesă de teatru, un film și mai știu eu ce.

Da, este o formă de cenzură, din punctul meu de vedere. Noroc că societatea civilă a reacționat și m-am bucurat mult să văd atâta solidaritate.

Chiar este singurul lucru bun care a ieșit din toată povestea asta”, a mai declarat el.

De ce ajung concertele să fie organizate în spații alternative

Artistul a explicat că numele locației nu limitează tipul de evenimente găzduite și a atras atenția asupra lipsei infrastructurii culturale din Capitală.

“Palatul Copiilor este un nume dat la un moment dat și păstrat în decursul anilor.

Faptul că se numește Palatul Copiilor nu înseamnă că acolo nu se desfășoară și piese de teatru pentru adulți, conferințe, cum la Sala Palatului nu se desfășoară numai baluri cu regi și regine, pentru că este Sala Palatului. Se desfășoară tot felul de evenimente.

Asta e, poate că doamna deputat trebuie să afle pe toate căile, că după 36 de ani de la Revoluție, Bucureștiul, capitală europeană, nu are nicio sală dedicată pentru concerte.

N-a fost construită nicio sală dedicată. Sala Palatului este sală de conferințe, Sala Polivalentă este sală de sport și așa mai departe.

Nu există niciun loc și organizatorii de concerte, de la cel mai mare la cel mai mic, vă pot confirma, câte probleme sunt în orașul ăsta în momentul în care vrei să faci un concert.

Cântăm fiecare pe unde putem să cântăm. Și, apropo, plătim taxe și impozite pentru asta”, a conchis artistul.