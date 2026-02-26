Situația devine tot mai îngrijorătoare, după ce sute de hectare au fost deja acoperite de ape. În județul , un dig a început să prezinte eroziuni, ca urmare a din această iarnă. Viscolul din zonele montane a complicat și mai mult situația, provocând probleme serioase. În sudul țării, topirea masivă a zăpezilor, combinată cu ploile recente, a dus Dunărea la cel mai ridicat nivel din 2016 până în prezent.

Debitul Dunării a crescut spectaculos, depășind cu aproximativ 2.000 de metri cubi pe secundă nivelul obișnuit pentru această perioadă. Și nivelul lacului Bistreț a crescut amenințător, iar apa a început deja să afecteze structura digului. Situația stârnește din nou teama localnicilor, care nu au uitat de dezastrul din 2006, când digul a cedat, iar satele Rast și Bistreț au fost aproape șterse de pe hartă. Ultimele lucrări de consolidare au fost făcute în 2014, iar acum autoritățile monitorizează atent evoluția situației.

„Datorită acțiunii valurilor există mici eroziuni create în corpul digului. De aceea încercăm să monitorizăm și să propunem ceva lucrări care să ducă la siguranța”, a transmis inginerul-șef din cadrul , notează stirileprotv.ro.

De ce sunt autoritățile în alertă pe malul Dunării

Creșterea accelerată a debitului Dunării a pus autoritățile în stare de alertă pe tot cursul fluviului. În unele zone, apa s-a revărsat deja și s-a apropiat periculos de adăposturile animalelor, iar pagubele încep să apară. „Avem băltiri pe suprafețe însemnate de zeci, chiar sute de hectare chiar”, a spus primarul unei localități din zonă.

Autoritățile avertizează că fluviul se apropie de cotele de apărare. Dacă acestea vor fi depășite, fermele din apropiere vor fi evacuate pentru a evita un dezastru. În prezent, Dunărea intră în țară cu un debit de 6.800 de metri cubi pe secundă, mult peste media lunii februarie, de 5.400. Mai mult, hidrologii au emis cod galben de inundații pentru trei râuri care se varsă în , semn că riscul rămâne ridicat.