B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Incident pe Dunăre: O navă românească s-a scufundat în canalul Sulina. Cum a avut loc incidentul

Incident pe Dunăre: O navă românească s-a scufundat în canalul Sulina. Cum a avut loc incidentul

Iulia Petcu
19 feb. 2026, 23:08
Incident pe Dunăre: O navă românească s-a scufundat în canalul Sulina. Cum a avut loc incidentul
Foto: Captură video
Cuprins
  1. Cum a avut loc incidentul
  2. Care este istoricul navei Pilot-8

O navă românească a fost implicată joi într-un incident pe Dunărea maritimă, după ce s-a scufundat pe malul drept al canalului Sulina, în dreptul milei marine 33. Autoritățile au subliniat că evenimentul nu a afectat șenalul navigabil și nu s-a produs poluare, iar proprietarul navei va trebui să înceapă ranfluarea în termen de 30 de zile. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Cum a avut loc incidentul

Nava Pilot-8, sub pavilion românesc, se afla într-un convoi pe canalul Sulina când s-a scufundat. „Nava este în acest moment scufundată, iar proprietarul a fost notificat ca în termen de 30 de zile să înceapă activitatea de ranfluare”, a transmis Irinei Pușcașu, purtătorul de cuvânt al Autorității Navale Române (ANR). Ranfluarea reprezintă operațiunea prin care o navă scufundată este ridicată la suprafață și repusă în stare de plutire, evitând blocarea șenalului navigabil și prevenind orice risc de poluare.

Căpitănia Portului Tulcea a preluat ancheta pentru a analiza circumstanțele în care s-a produs scufundarea. Specialiștii vor verifica atât starea tehnică a navei, cât și condițiile în care aceasta opera în convoi, pentru a preveni astfel de evenimente pe viitor. În paralel, proprietarul este obligat să pregătească ranfluarea, iar Autoritatea Navală Română monitorizează respectarea termenului de 30 de zile, relatează HotNews.

Care este istoricul navei Pilot-8

Nava a fost construită în 1981 în Șantierul Naval Giurgiu, pentru Administrația Fluvială a Dunării de Jos din Galați. Ea a fost folosită pentru îmbarcarea și debarcarea piloților pe Dunărea maritimă și la Bara Sulina, contribuind la siguranța navigației. După ce a activat până în 2018, Pilot-8 a fost scoasă la licitație în 2024 pentru lucrări de reparație, pregătindu-se pentru reintroducerea în serviciu.

Tags:
Citește și...
Dezastru la o fermă din Cluj. Sute de cadavre de bizoni și cerbi zac în descompunere lângă cursurile de apă
Eveniment
Dezastru la o fermă din Cluj. Sute de cadavre de bizoni și cerbi zac în descompunere lângă cursurile de apă
Incident tragic în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie a decedat după ce a căzut de la etajul 10. Ce încearcă să stabilească anchetatorii
Eveniment
Incident tragic în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie a decedat după ce a căzut de la etajul 10. Ce încearcă să stabilească anchetatorii
Foto: Fratele lui Rareș Ion, tânărul care a murit de la supradoză, a fost bătut de un influencer. Agresiunea a fost transmisă live
Eveniment
Foto: Fratele lui Rareș Ion, tânărul care a murit de la supradoză, a fost bătut de un influencer. Agresiunea a fost transmisă live
Nepalul vrea să schimbe regulile pentru escaladarea Everestului și să limiteze accesul alpiniștilor. Ce efecte ar putea avea noile condiții
Eveniment
Nepalul vrea să schimbe regulile pentru escaladarea Everestului și să limiteze accesul alpiniștilor. Ce efecte ar putea avea noile condiții
Primăria Sectorului 1 sancționează Romprest pentru mormanele de zăpadă lăsate pe străzi
Eveniment
Primăria Sectorului 1 sancționează Romprest pentru mormanele de zăpadă lăsate pe străzi
Guvernul investește peste 183 de milioane de euro în ambulanțe noi pentru sistemul de urgență. Cum va schimba această achiziție intervențiile medicale la nivel național
Eveniment
Guvernul investește peste 183 de milioane de euro în ambulanțe noi pentru sistemul de urgență. Cum va schimba această achiziție intervențiile medicale la nivel național
Idei de decorare pentru un studio chic: Soluții inteligente pentru spații mici
Eveniment
Idei de decorare pentru un studio chic: Soluții inteligente pentru spații mici
Sondaj: Mai bine de două treimi dintre români sunt de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu. Câți români și-ar apăra țara în caz de război
Eveniment
Sondaj: Mai bine de două treimi dintre români sunt de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu. Câți români și-ar apăra țara în caz de război
Ninsorile abundente au adus turiști numeroși în stațiunile montane. Cozile sunt uriașe la gondolă în Poiana Brașov
Eveniment
Ninsorile abundente au adus turiști numeroși în stațiunile montane. Cozile sunt uriașe la gondolă în Poiana Brașov
Cea mai bună zi și lună pentru a cumpăra bilete de avion în 2026. Iată ce spun experții
Eveniment
Cea mai bună zi și lună pentru a cumpăra bilete de avion în 2026. Iată ce spun experții
Ultima oră
00:01 - Emmanuel Macron cere reguli mai dure pentru platformele online. Președintele Franței vrea transparență totală pentru algoritmii care manipulează utilizatorii
23:59 - Belarusul, blocat la porțile Consiliului pentru Pace al lui Trump. De ce nu au ajuns reprezentanții de la Minsk la reuniune
23:57 - Nicușor Dan a dezvăluit ce i-ar cere lui Donald Trump. Președintele a enumerat două priorități cheie pentru România
23:40 - Debut olimpic de excepție pentru Julia Sauter la Milano – Cortina. Ce poziție poate obține România în clasamentul final (VIDEO)
23:25 - VIDEO: Javier Milei și Viktor Orban au făcut senzație la Consiliul Păcii. Cum s-au amuzat cei doi: „Dacă continuăm așa, ne vor despărți”
23:17 - Mărturii cutremurătoare la Festivalul de Film Berlinale. 7 femei din Ucraina acuză soldații ruși că au folosit violența sexuală ca armă de război
23:07 - Răsturnare de situație. Fostul prinț Andrew, fratele Regelui Charles, eliberat din arest. Ce au transmis autoritățile britanice
22:41 - Adrian Zuckerman, după ce Trump l-a numit premier pe Nicușor Dan: „N-are nicio însemnătate lucrul acesta. Ce e important este că a fost o întâlnire bună” (VIDEO)
22:39 - Peste un milion de polonezi dețin legal arme de foc. Ce măsuri ia statul
22:29 - Scandal în fotbal: Gigi Becali îl critică pe Radu Miruță. Ce spune despre schimbarea legii Sportului