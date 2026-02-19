O navă românească a fost implicată joi într-un incident pe Dunărea maritimă, după ce s-a scufundat pe malul drept al canalului Sulina, în dreptul milei marine 33. Autoritățile au subliniat că evenimentul nu a afectat șenalul navigabil și nu s-a produs poluare, iar proprietarul navei va trebui să înceapă ranfluarea în termen de 30 de zile. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Cum a avut loc incidentul

Nava Pilot-8, sub pavilion românesc, se afla într-un convoi pe canalul Sulina când s-a scufundat. „Nava este în acest moment scufundată, iar proprietarul a fost notificat ca în termen de 30 de zile să înceapă activitatea de ranfluare”, a transmis Irinei Pușcașu, purtătorul de cuvânt al Autorității Navale Române (ANR). Ranfluarea reprezintă operațiunea prin care o navă scufundată este ridicată la suprafață și repusă în stare de plutire, evitând blocarea șenalului navigabil și prevenind orice risc de poluare.

Căpitănia Portului a preluat ancheta pentru a analiza circumstanțele în care s-a produs scufundarea. Specialiștii vor verifica atât starea tehnică a navei, cât și condițiile în care aceasta opera în convoi, pentru a preveni astfel de evenimente pe viitor. În paralel, proprietarul este obligat să pregătească ranfluarea, iar Autoritatea Navală Română monitorizează respectarea termenului de 30 de zile, relatează HotNews.

Care este istoricul navei Pilot-8

Nava a fost construită în 1981 în Șantierul Naval Giurgiu, pentru Ea a fost folosită pentru îmbarcarea și debarcarea piloților pe maritimă și la Bara Sulina, contribuind la siguranța navigației. După ce a activat până în 2018, Pilot-8 a fost scoasă la licitație în 2024 pentru lucrări de reparație, pregătindu-se pentru reintroducerea în serviciu.