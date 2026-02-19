O navă românească a fost implicată joi într-un incident pe Dunărea maritimă, după ce s-a scufundat pe malul drept al canalului Sulina, în dreptul milei marine 33. Autoritățile au subliniat că evenimentul nu a afectat șenalul navigabil și nu s-a produs poluare, iar proprietarul navei va trebui să înceapă ranfluarea în termen de 30 de zile. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.
Nava Pilot-8, sub pavilion românesc, se afla într-un convoi pe canalul Sulina când s-a scufundat. „Nava este în acest moment scufundată, iar proprietarul a fost notificat ca în termen de 30 de zile să înceapă activitatea de ranfluare”, a transmis Irinei Pușcașu, purtătorul de cuvânt al Autorității Navale Române (ANR). Ranfluarea reprezintă operațiunea prin care o navă scufundată este ridicată la suprafață și repusă în stare de plutire, evitând blocarea șenalului navigabil și prevenind orice risc de poluare.
Căpitănia Portului Tulcea a preluat ancheta pentru a analiza circumstanțele în care s-a produs scufundarea. Specialiștii vor verifica atât starea tehnică a navei, cât și condițiile în care aceasta opera în convoi, pentru a preveni astfel de evenimente pe viitor. În paralel, proprietarul este obligat să pregătească ranfluarea, iar Autoritatea Navală Română monitorizează respectarea termenului de 30 de zile, relatează HotNews.
Nava a fost construită în 1981 în Șantierul Naval Giurgiu, pentru Administrația Fluvială a Dunării de Jos din Galați. Ea a fost folosită pentru îmbarcarea și debarcarea piloților pe Dunărea maritimă și la Bara Sulina, contribuind la siguranța navigației. După ce a activat până în 2018, Pilot-8 a fost scoasă la licitație în 2024 pentru lucrări de reparație, pregătindu-se pentru reintroducerea în serviciu.