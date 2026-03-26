O poluare accidentală a fost semnalată joi, 26 martie 2026, pe fluviul Dunărea, în zona portului Turnu Măgurele. Administrația Națională „Apele Române”, prin Apele Române Argeș-Vedea – Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman, a intervenit pentru gestionarea situației.
Ce s-a întâmplat, de fapt, la Turnu Măgurele
Alerta a fost dată în jurul orei 10:15, când autoritățile locale și Poliția de Frontieră Teleorman au semnalat incidentul. Potrivit Administrației Naționale Apele Române, intervenția a fost declanșată imediat după primirea notificării.
Deși nava implicată nu s-a scufundat, primele informații indică faptul că poluarea ar fi fost provocată în urma spălării apelor de santină. În contextul riscului, Apele Române au decis oprirea temporară a captării apei din Dunăre, ca măsură de precauție.
Captarea apei din fluviul Dunărea a fost oprită temporar, ca măsură de precauție, au transmis reprezentanții ANAR. În același timp, rezerva existentă în bazinele S.C. APA SERV S.A. Teleorman este suficientă pentru a asigura alimentarea populației pentru aproximativ 24 de ore.
Cum au intervit autoritățile pentru limitarea poluării
Mobilizarea a fost rapidă. O echipă de intervenție formată din 7–8 specialiști a ajuns la fața locului pentru a limita efectele poluării.
Aceștia au acționat cu un autocamion și materiale specifice, precum spill-sorb, baraje și lavete absorbante, utilizate pentru a izola și reduce contaminarea.
În același timp, zona este supravegheată constant de reprezentanții mai multor instituții, care monitorizează evoluția situației și coordonează măsurile necesare.