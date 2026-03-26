O poluare accidentală a fost semnalată joi, 26 martie 2026, pe fluviul Dunărea, în zona portului Turnu Măgurele. , prin Apele Române Argeș-Vedea – Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman, a intervenit pentru gestionarea situației.

Ce s-a întâmplat, de fapt, la Turnu Măgurele

Alerta a fost dată în jurul orei 10:15, când autoritățile locale și Poliția de Frontieră Teleorman au semnalat incidentul. Potrivit Administrației Naționale Apele Române, intervenția a fost declanșată imediat după primirea notificării.

Deși nava implicată nu s-a scufundat, primele informații indică faptul că poluarea ar fi fost provocată în urma spălării apelor de santină. În contextul riscului, Apele Române au decis oprirea temporară a captării apei din Dunăre, ca măsură de precauție.