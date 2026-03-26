Alertă pe Dunăre! Poluare accidentală la Turnu Măgurele. Măsurile luate de Apele Române

Ana Beatrice
26 mart. 2026, 17:08
Sursă Foto: Facebook - Apele Române
O poluare accidentală a fost semnalată joi, 26 martie 2026, pe fluviul Dunărea, în zona portului Turnu Măgurele. Administrația Națională „Apele Române”, prin Apele Române Argeș-Vedea – Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman, a intervenit pentru gestionarea situației.

Ce s-a întâmplat, de fapt, la Turnu Măgurele

Alerta a fost dată în jurul orei 10:15, când autoritățile locale și Poliția de Frontieră Teleorman au semnalat incidentul. Potrivit Administrației Naționale Apele Române, intervenția a fost declanșată imediat după primirea notificării.

Deși nava implicată nu s-a scufundat, primele informații indică faptul că poluarea ar fi fost provocată în urma spălării apelor de santină. În contextul riscului, Apele Române au decis oprirea temporară a captării apei din Dunăre, ca măsură de precauție.

Captarea apei din fluviul Dunărea a fost oprită temporar, ca măsură de precauție, au transmis reprezentanții ANAR. În același timp, rezerva existentă în bazinele S.C. APA SERV S.A. Teleorman este suficientă pentru a asigura alimentarea populației pentru aproximativ 24 de ore.

Cum au intervit autoritățile pentru limitarea poluării

Mobilizarea a fost rapidă. O echipă de intervenție formată din 7–8 specialiști a ajuns la fața locului pentru a limita efectele poluării.

Aceștia au acționat cu un autocamion și materiale specifice, precum spill-sorb, baraje și lavete absorbante, utilizate pentru a izola și reduce contaminarea.

În același timp, zona este supravegheată constant de reprezentanții mai multor instituții, care monitorizează evoluția situației și coordonează măsurile necesare.

Citește și...
Ce se întâmplă cu pensiile în luna aprilie. Când vor fi livrate, de fapt
Eveniment
Ce se întâmplă cu pensiile în luna aprilie. Când vor fi livrate, de fapt
Mișcare uriașă în Europa! Proprietarii Dedeman cumpără un gigant din Grecia și îl schimbă complet
Eveniment
Mișcare uriașă în Europa! Proprietarii Dedeman cumpără un gigant din Grecia și îl schimbă complet
Tot mai mulți copii din România nu fac sport în afara școlii. Ecranele, costurile și lipsa timpului îi țin departe de mișcare
Eveniment
Tot mai mulți copii din România nu fac sport în afara școlii. Ecranele, costurile și lipsa timpului îi țin departe de mișcare
O nouă variantă COVID-19, sub supraveghere la nivel global. Ce se știe despre răspândirea și riscurile BA.3.2
Eveniment
O nouă variantă COVID-19, sub supraveghere la nivel global. Ce se știe despre răspândirea și riscurile BA.3.2
Cauze frecvente ale ficatului mărit și ce poți face
Eveniment
Cauze frecvente ale ficatului mărit și ce poți face
Lucrările la stația Voila, amânate. Alimentarea cu apă în Prahova nu va mai fi întreruptă. Cum vor reorganiza autoritățile intervențiile
Eveniment
Lucrările la stația Voila, amânate. Alimentarea cu apă în Prahova nu va mai fi întreruptă. Cum vor reorganiza autoritățile intervențiile
Ce verifici înainte să semnezi contractul pentru o hală de inchiriat
Eveniment
Ce verifici înainte să semnezi contractul pentru o hală de inchiriat
Ultimul loc în UE pentru România la siguranța alimentară. Semnal de alarmă: „Degeaba investim în alte capabilități dacă nu putem asigura hrana populației din producții proprii”
Eveniment
Ultimul loc în UE pentru România la siguranța alimentară. Semnal de alarmă: „Degeaba investim în alte capabilități dacă nu putem asigura hrana populației din producții proprii”
Cutremure slabe în zone neobișnuite din România. Unde au avut loc cele mai recente seisme
Eveniment
Cutremure slabe în zone neobișnuite din România. Unde au avut loc cele mai recente seisme
Încă o veste proastă pentru Călin Georgescu. Ce a decis instanța în cazul său
Eveniment
Încă o veste proastă pentru Călin Georgescu. Ce a decis instanța în cazul său
Ultima oră
20:24 - Ce se întâmplă cu pensiile în luna aprilie. Când vor fi livrate, de fapt
20:01 - Rechinii dintr-o destinație turistică populară au fost depistați cu cocaină și analgezice în sânge. Cum ajung drogurile și medicamentele în ocean
19:44 - Roberta Metsola, după discuția cu Sorin Grindeanu. Ce i-a spus președinta Parlamentului European liderului PSD: „Am subliniat necesitatea stabilității”
19:41 - O bandă de hoți români a golit zeci de bancomate din Marea Britanie. Pedeapsă dură după un jaf de 750.000 de lire
19:25 - Ministrul Finanțelor anunță un deficit bugetar de 0,7% din PIB la începutul lui 2026. Cum au influențat veniturile și reformele fiscale evoluția
19:21 - Nicușor Dan a anunțat că va promulga legea bugetului așa cum a fost ea aprobată: „În secunda în care vine motivarea CCR, promulgăm legea” (VIDEO)
19:13 - Mișcare uriașă în Europa! Proprietarii Dedeman cumpără un gigant din Grecia și îl schimbă complet
18:50 - Ce a spus Nicușor Dan despre o eventuală raționalizare a carburanților în România, pe viitor: „O să fie o dinamică” (VIDEO)
18:36 - Diana Buzoianu propune modificări pentru legea hărțuirii sexuale în România. Cum ar putea fi sancționate și cazurile izolate
18:29 - Ce a declarat Nicușor Dan despre meciul României cu Turcia: „Din cauza asta nu vă răspund la întrebare” (VIDEO)