Băsescu cere mai multă transparență din partea Armatei. Guvernul trebuie să pregătească populația pentru un eventual conflict

Adrian Teampău
16 mart. 2026, 23:27
Sursa foto: Facebook / @Traian Băsescu
Cuprins
  1. Armata română trebuie să dea dovadă de transparență
  2.  Recomandările lui Băsescu pentru români

Armata română trebuie să dea dovadă de mai multă transparență și să creeze cetățenilor un sentiment de siguranță. Este opinia fostului președinte Traian Băsescu.

Armata română trebuie să dea dovadă de transparență

Fostul președinte Traian Băsescu este convins că Armata română este pregătită să facă față unor eventuale lovituri cu rachete iraniene. Pe de altă parte, el este de părere că autoritățile trebuie să dea dovadă de mai multă transparență pentru ca cetățenii să capete un sentiment de siguranță că vor fi apărați în cazul unui conflict.

„Militar cred că s-au luat toate măsurile și poate că armata ar putea să fie puțin mai deschisă, să creeze populaței un sentiment de siguranță. Să arate că avem mijloace să reacționăm. Populația a rămas cu povestea dronelor pe care nu reușim să le dărâmăm. Deci, poate că ar trebui ca armata să fie puțin mai deschisă”, este de părere Băsescu.

Pe de altă parte, atrage atenția fostul președinte, guvernul ar trebui să se implice mai mult și să se asigure că fiecare cetățean știe ce trebuie să facă în cazul unui conflict. El a arătat că este nevoie de intervenția statului pentru elibera și amenaja adăposturile de al subsolurile blocurilor. De asemenea este nevoie de proceduri pentru ca fiecare cetățean să știe unde să meargă, împreună cu familia, pentru a se proteja.

„Guvernul ar trebui să pregătească cetățenii. Cred că n-ar fi nici un păcat dacă doamnele care țin murături în adăposturile de sub blocuri și-ar lua murăturile de acolo și dacă s-ar igieniza aceste adăposturi subterane. Iar în cazul în care ceva se întâmplă, oamenii să poată să coboare într-un adăpost”, a precizat Băsescu.

 Recomandările lui Băsescu pentru români

Fostul președinte a mai spus că, dincolo de ceea ce face Armata română și statul pentru protejarea populației, fiecare dintre noi trebuie ne asigurăm că știm ce avem de făcut. Astfel, în cazul unui eventual atac, fiecare trebuie să știe unde se poate adăposti și să aibă la dispoziție un mic bagaj cu lucruri de primă necesitate.

„Cred că problema protejării, în situația unui eventual atac iranian cu rachete, este nu numai o problemă a statului, ci și o problemă a fiecăruia dintre noi. Așa cum spuneam în acea postare, oare fiecare dintre noi știe unde se duce dacă sună sirenele deasupra Bucureștiului, să anunțe că este posibil un atac aerian? Știm unde să ne ducem, fiecare cu familia lui? Avem cele două sticluțe cu apă să le luăm cu noi că o să le fie sete copiilora?”, a arătat fostul șef al statului.

Traian Băsescu a dat exemplul statelor nordice, în special al Suediei, unde populația este pregătită din vreme să facă față unor dezastre naturale sa unor conflicte militare.

„Sunt lucruri pe care ar trebui să le facem. Mă uitam la suedezii. E o adevărată pregătire a populației pentru orice fel de situație. Nu putem să stăm așa, mie nu mi se întâmplă. Va veni o zi când s-ar putea să ni se întâmple și să ne convingem că nu suntem de neatinsi”, a arătat Băsescu.

Citește și...
Tensiuni majore între Afganistan și Pakistan după exploziile din Kabul. Ce spun autoritățile talibane despre atac (VIDEO)
Politică
Tensiuni majore între Afganistan și Pakistan după exploziile din Kabul. Ce spun autoritățile talibane despre atac (VIDEO)
Reorganizarea adminstrativ-teritoriale necesită voință. Președintele CCIR arată unde se blochează reforma (VIDEO)
Politică
Reorganizarea adminstrativ-teritoriale necesită voință. Președintele CCIR arată unde se blochează reforma (VIDEO)
Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)
Politică
Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)
Ar putea Iranul să atace România? Băsescu avertizează: „Iranul ne consideră un stat agresor. Nu cred că riscul este zero, așa cum încearcă unii să ne convingă” (VIDEO)
Politică
Ar putea Iranul să atace România? Băsescu avertizează: „Iranul ne consideră un stat agresor. Nu cred că riscul este zero, așa cum încearcă unii să ne convingă” (VIDEO)
Cererea SUA de folosire a bazelor militare nu trebuia aprobată în Parlament. Victor Ponta acuză incompetența liderilor politici (VIDEO)
Politică
Cererea SUA de folosire a bazelor militare nu trebuia aprobată în Parlament. Victor Ponta acuză incompetența liderilor politici (VIDEO)
Victor Ponta a ajuns să-i dea dreptate lui Traian Băsescu: „Am văzut declarația lui și chiar are dreptate” (VIDEO)
Politică
Victor Ponta a ajuns să-i dea dreptate lui Traian Băsescu: „Am văzut declarația lui și chiar are dreptate” (VIDEO)
Comisia de Muncă a avizat amendamentele PSD privind ajutoarele sociale. Anunțul ministrului Muncii (VIDEO)
Politică
Comisia de Muncă a avizat amendamentele PSD privind ajutoarele sociale. Anunțul ministrului Muncii (VIDEO)
Victor Ponta, despre alegeri anticipate în România: „Nu au ce căuta împreună PSD cu USR la guvernare. Avem un circ de 9 luni de zile” (VIDEO)
Politică
Victor Ponta, despre alegeri anticipate în România: „Nu au ce căuta împreună PSD cu USR la guvernare. Avem un circ de 9 luni de zile” (VIDEO)
Crește numărul accidentelor cu trotinete electrice în România. Ce spune Alexandru Rogobete despre situația din spitale
Politică
Crește numărul accidentelor cu trotinete electrice în România. Ce spune Alexandru Rogobete despre situația din spitale
Procesele în cazurile de infracțiuni sexuale vor fi mai scurte. Senatul a modificat Codul de procedură penală
Politică
Procesele în cazurile de infracțiuni sexuale vor fi mai scurte. Senatul a modificat Codul de procedură penală
00:00 - Inovație medicală: Sticlele de plastic, transformate în medicament pentru boala Parkinson
23:52 - Tensiuni majore între Afganistan și Pakistan după exploziile din Kabul. Ce spun autoritățile talibane despre atac (VIDEO)
23:49 - Avertisment al Asociației Pro Infrastructura. Guvernul riscă să piardă finanțarea PNRR pentru autostrada A7
23:30 - O femeie de a stat la închisoare pe nedrept din cauza unei erori de AI la recunoașterea facială
23:00 - Comisia Europeană adoptă un cadru modern pentru finanțarea transportului sustenabil. Când vor intra în vigoare noile reguli
22:54 - Ingredientele vieții, găsite în spațiu! Ce au descoperit cercetătorii pe asteroidul Ryugu
22:51 - Reorganizarea adminstrativ-teritoriale necesită voință. Președintele CCIR arată unde se blochează reforma (VIDEO)
22:20 - Nadia Comăneci, celebrată la Parlamentul European la 50 de ani de la nota perfectă. Cum a fost marcat momentul istoric de la Montreal
22:18 - Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)
22:16 - Un australian și-a salvat câinele de cancer cu un vaccin creat de ChatGPT