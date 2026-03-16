Armata română trebuie să dea dovadă de transparență

Armata română trebuie să dea dovadă de mai multă transparență și să creeze cetățenilor un sentiment de siguranță. Este opinia fostului președinte Traian Băsescu.

Fostul președinte este convins că Armata română este pregătită să facă față unor eventuale lovituri cu e. Pe de altă parte, el este de părere că autoritățile trebuie să dea dovadă de mai multă transparență pentru ca cetățenii să capete un sentiment de siguranță că vor fi apărați în cazul unui conflict.

„Militar cred că s-au luat toate măsurile și poate că armata ar putea să fie puțin mai deschisă, să creeze populaței un sentiment de siguranță. Să arate că avem mijloace să reacționăm. Populația a rămas cu povestea dronelor pe care nu reușim să le dărâmăm. Deci, poate că ar trebui ca armata să fie puțin mai deschisă”, este de părere Băsescu.

Pe de altă parte, atrage atenția fostul președinte, ar trebui să se implice mai mult și să se asigure că fiecare cetățean știe ce trebuie să facă în cazul unui conflict. El a arătat că este nevoie de intervenția statului pentru elibera și amenaja adăposturile de al subsolurile blocurilor. De asemenea este nevoie de proceduri pentru ca fiecare cetățean să știe unde să meargă, împreună cu familia, pentru a se proteja.

„Guvernul ar trebui să pregătească cetățenii. Cred că n-ar fi nici un păcat dacă doamnele care țin murături în adăposturile de sub blocuri și-ar lua murăturile de acolo și dacă s-ar igieniza aceste adăposturi subterane. Iar în cazul în care ceva se întâmplă, oamenii să poată să coboare într-un adăpost”, a precizat Băsescu.

Recomandările lui Băsescu pentru români

Fostul președinte a mai spus că, dincolo de ceea ce face Armata română și statul pentru i, fiecare dintre noi trebuie ne asigurăm că știm ce avem de făcut. Astfel, în cazul unui eventual atac, fiecare trebuie să știe unde se poate adăposti și să aibă la dispoziție un mic bagaj cu lucruri de primă necesitate.

„Cred că problema protejării, în situația unui eventual atac iranian cu rachete, este nu numai o problemă a statului, ci și o problemă a fiecăruia dintre noi. Așa cum spuneam în acea postare, oare fiecare dintre noi știe unde se duce dacă sună sirenele deasupra Bucureștiului, să anunțe că este posibil un atac aerian? Știm unde să ne ducem, fiecare cu familia lui? Avem cele două sticluțe cu apă să le luăm cu noi că o să le fie sete copiilora?”, a arătat fostul șef al statului.

Traian Băsescu a dat exemplul statelor nordice, în special al Suediei, unde populația este pregătită din vreme să facă față unor dezastre naturale sa unor conflicte militare.

„Sunt lucruri pe care ar trebui să le facem. Mă uitam la suedezii. E o adevărată pregătire a populației pentru orice fel de situație. Nu putem să stăm așa, mie nu mi se întâmplă. Va veni o zi când s-ar putea să ni se întâmple și să ne convingem că nu suntem de neatinsi”, a arătat Băsescu.