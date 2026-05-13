Prima comună din România în care oamenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”

Traian Avarvarei
13 mai 2026, 12:51
Comuna timișeană Lovrin are și un ștrand cu apă termală. Sursa foto: primaria-lovrin.ro

Aflată într-o zonă bogată în apă geotermală, localitatea timișeană Lovrin este prima comună din România în care apa geotermală este folosită pentru încălzirea locuințelor în sistem centralizat.

Ce spun locutorii din Lovrin despre încălzirea cu apă geotermală

„Comparativ cu lemnele e mai ieftin, mai bine, e curățenie. Te scoli în căldură, te culci în căldură. La sobă… scoate cenușa, scutură burlanele, adu lemne. E mult mai greu. Acum suntem niște prințese. Ne-a făcut primarul prințese. E curățenie și căldură. Am ajuns prințesă la bătrânețe”, a spus Floarea Copan, pentru Libertatea.

Pensionara s-a racordat doar cu o parte a casei la sistemul centralizat pentru că, fiind singură, „nu îi trebuie atâta căldură”: „Plătesc aproximativ 200 de lei pe lună. Comparativ cu lemnele e mai ieftin, mai bine”.

Unii locuitori sunt nemulțumiți de sistemul centralizat, dar primarul Vasile Graur are o explicație pentru problemele lor: „Conștiința lasă de dorit. Am făcut apel către toți locuitorii, mai ales către cei care locuiesc la casă. Ei nu au făcut intervenții la sistemul de încălzire pe care l-au avut înainte, la centrala pe lemne. Acolo au folosit pompe de recirculare. În sistemul actual nu ai voie să folosești pompe de recirculare, pentru că lucrul ăsta se face în centrală”.

Planurile primarului cu apa geotermală

Primarul a mai afirmat că apa poate ajunge fără probleme în toată comuna. Rețeaua a ajuns deocamdată doar pe strada principală, fiind legate la sistem aproximativ 200 de locuințe.

Pentru restul comunei, peste 1.000 de locuințe, e nevoie de o investiție de 3 milioane de euro, iar primarul caută acum o finanțare pe un program dedicat folosirii apei geotermale.

