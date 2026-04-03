Autoritățile au intervenit, vineri, de urgență în Tuzla după descoperirea unor fragmente metalice suspecte pe plajă, posibil mai multe bucăți de dronă. Nu este primul incident de acest tip.

Momente tensionate, vineri după-amiază, în comuna , după ce pe plajă au fost observate mai multe bucăți metalice care ridică suspiciuni serioase. Primele indicii arată că acestea ar putea proveni de la o dronă, însă originea exactă nu este, deocamdată, confirmată.

Situația a fost semnalată printr-un apel la 112, care a alertat autoritățile cu privire la prezența unor obiecte suspecte pe litoral.

Imediat după sesizare, zona a fost împânzită de echipe de intervenție. La fața locului au ajuns jandarmi, polițiști, dar și pompieri din cadrul ISU Dobrogea, care au început verificările.

De asemenea, în zonă a fost trimis și un echipaj al Serviciului Român de Informații, semn că situația este tratată cu maximă seriozitate.

Autoritățile încearcă acum să stabilească proveniența fragmentelor și modul în care acestea au ajuns pe plajă.

Este un caz izolat sau au mai avut loc astfel de incidente?

Descoperirea nu este singulară și ridică semne de întrebare în rândul autorităților. În ultimele luni, au mai fost raportate incidente similare în aceeași zonă.

În luna februarie, pe plaja din Tuzla au fost găsite resturi de dronă fără însemne vizibile. Tot atunci, fragmente asemănătoare au fost descoperite și în stațiunea Mamaia.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere explicații oficiale în funcție de rezultatele verificărilor.