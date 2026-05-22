La 37 de ani, Lionel Messi a atins o nouă bornă impresionantă în afara terenului. Starul lui Inter Miami a devenit oficial miliardar, potrivit . De opt ori câștigător al Balonului de Aur, acesta își consolidează astfel statutul de unul dintre cei mai de succes sportivi din istorie.

Messi i se alătură lui Ronaldo în clasamentul miliardarilor

Lionel Messi a intrat oficial în clasamentul miliardarilor realizat de Bloomberg. Starul lui Inter Miami a devenit astfel al doilea fotbalist din istorie care atinge această performanță, după . Deși a refuzat o ofertă uriașă din Arabia Saudită, Messi a continuat să își crească spectaculos averea.

Potrivit sursei menționate, fotbalistul a depășit pragul de 1 miliard de dolari datorită salariului său și contractelor de sponsorizare extrem de profitabile.

Estimările arată că argentinianul a câștigat aproximativ 700 de milioane de dolari doar din salarii și bonusuri începând cu anul 2007. Transferul la Inter Miami, realizat în 2023, s-a transformat rapid într-una dintre cele mai importante mutări financiare din cariera sa. În prezent, Messi face parte din exclusivistul club al miliardarilor din fotbal.

Ce performanțe l-au transformat pe Messi într-o legendă a sportului

Lionel Messi este considerat cel mai titrat fotbalist din istorie, având în palmares nu mai puțin de 46 de trofee. Momentul definitoriu al carierei sale a venit în 2022, când a câștigat Cupa Mondială alături de Argentina și și-a îndeplinit marele vis.

În tricoul Barcelonei, Messi a cucerit patru trofee UEFA Champions League și zece titluri de campion al Spaniei. Starul argentinian a dominat fotbalul european timp de peste un deceniu și a devenit unul dintre cei mai mari jucători din istorie. La acestea se adaugă și cele două titluri obținute în Franța, alături de Paris Saint-Germain.

Succesul financiar al marilor sportivi continuă să crească spectaculos. Recent, David Beckham a intrat și el pe lista miliardarilor publicată de The Times. În clasamentul al sportivilor miliardari se mai regăsesc nume uriașe din sportul mondial, precum Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Tiger Woods și Roger Federer.