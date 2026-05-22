Mierea falsificată va fi mai ușor de depistat. Noile reguli de etichetare îi obligă pe producători să spună clar ce conține fiecare borcan. Astfel, consumatorii vor ști exact ce cumpără și vor putea evita mai ușor amestecurile înșelătoare.

Măsura vine după ce date recente au arătat că aproape jumătate din mierea importată din afara Uniunii Europene este suspectată de falsificare.

De ce scade producția locală

În stupina unui bărbat din Argeș, producția de miere scade de la an la an. Apicultorul spune că seceta și vremea rece au afectat grav culesurile, iar unele sortimente aproape că au dispărut. „Țin stupina la casa părintească rămasă de la tatăl meu, în județul Argeș. Mierea de pomi fructiferi, de cinci ani n-am mai extras așa ceva”, a declarat acesta. După culesul de salcâm din Argeș, apicultorul merge în zona Snagovului pentru mierea de oțetar. Spune că acesta este „cel mai parfumat sortiment de miere românească”.

Problemele nu sunt însă doar în stupină, ci și pe piață. România rămâne unul dintre cei mai mari producători de miere din Europa. Totuși, apicultorii spun că producția este tot mai greu de susținut din cauza costurilor ridicate și a concurenței externe. „Condițiile economice din UE sunt mult mai costisitoare decât în Ucraina sau China, unde costul de producție și prețul sunt foarte mici”, a explicat președintele , notează Observator News.

Cum afectează importurile și prețurile apicultorii

În timp ce producția locală scade, rafturile magazinelor sunt pline de miere de import. Unele produse sunt vândute la prețuri chiar și de două ori mai mici decât mierea românească. Un kilogram de miere polifloră produsă local ajunge la aproximativ 35 de lei, iar sortimentele de salcâm sau rapiță la 45 de lei kilogramul. În magazine însă, consumatorii găsesc miere de import la 15-20 de lei kilogramul.

Apicultorii susțin că multe dintre aceste produse sunt falsificate sau diluate. Un studiu al arată că aproximativ 46% din mierea importată în Uniunea Europeană este suspectată de falsificare. „La non-UE, semnul mare de întrebare e mierea din China. Vine la un preț mult sub prețul nostru de producție și nu putem face față în niciun caz”, a spus un apicultor. Acesta atrage atenția că mulți consumatori nu știu să distingă mierea autentică de produsele contrafăcute. „Dacă vedeți, e o diferență de nuanță aici și aici. Această miere a cristalizat în borcan, iar asta poate fi o garanție că nu a fost procesată termic și este de calitate”, a mai explicat el.

Problemele nu apar doar la produsele din import. Campania Observator „Ce ne puneți în mâncare” a arătat că și în cazul unor producători locali există etichete înșelătoare. De exemplu, pe ambalaj scrie salcâm, însă analizele au indicat miere de rapiță.

Ce schimbări aduc noile reguli europene

Noile reguli europene privind ar putea schimba modul în care consumatorii aleg produsele de pe raft. Până acum, pe multe borcane apărea doar mențiunea „amestec de miere UE și non-UE”, fără alte detalii despre proveniență. „Nu știai țara de origine de unde provine acel amestec”, a precizat președinte Asociația Crescătorilor de Albine din România.

Conform noilor reguli, producătorii vor fi obligați să menționeze clar pe etichetă țara de origine și procentul fiecărei mieri din amestec. Legislația trebuie adoptată până la finalul lunii iunie și are ca scop combaterea produselor falsificate și protejarea consumatorilor, dar și a apicultorilor europeni.

România este în prezent pe locul doi în Europa la producția de miere. Cu toate acestea, peste 70% din producția locală pleacă la export. În același timp, aproape 30% din consumul intern este acoperit din importuri, adică aproximativ 6.000 de tone pe an.