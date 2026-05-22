Noi reguli pentru pensionarii români din străinătate. Cei care locuiesc în state din , Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția trebuie să țină cont de modificările privind plata contribuției la sănătate. Schimbările anunțate de CNPP și CNAS vizează reținerea CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei.

Cine poate fi exceptat de la plata contribuției la sănătate

Noile reguli îi vizează pe din sistemul public din România care locuiesc sau au reședința într-un alt stat. Măsurile se aplică în cazul celor care încasează pensii mai mari de 3.000 de lei. În aceste situații, autoritățile pot reține contribuția la sănătate direct din pensie.

Există însă și excepții importante pentru anumite categorii de pensionari. Cei care sunt deja asigurați medical în țara în care locuiesc pot solicita scutirea de la plata CASS în România.

Prevederea apare în ordinul comun emis de CNPP și CNAS și se aplică pensionarilor care pot dovedi că beneficiază de asigurare medicală în statul de rezidență, notează Playtech.

Ce trebuie să facă pensionarii pentru a obține scutirea de CASS

Pensionarii români care locuiesc în afara țării nu scapă automat de plata contribuției la sănătate. Pentru a beneficia de scutire, aceștia trebuie să dovedească faptul că au deja asigurare medicală în statul în care trăiesc. Procedura începe după emiterea deciziei de pensionare. Ulterior, casele teritoriale de pensii transmit notificări persoanelor vizate pentru clarificarea situației legate de .

Cei care pot demonstra că sunt asigurați într-un stat din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția au dreptul să solicite exceptarea de la plata CASS în România. Pe de altă parte, pensionarii care nu au asigurare medicală în țara de reședință vor trebui să achite contribuția la sănătate. Plata se aplică pentru partea din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei.