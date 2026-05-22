Ana Beatrice
22 mai 2026, 21:22
Sursa Foto: Pixabay.com

Noi reguli pentru pensionarii români din străinătate. Cei care locuiesc în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția trebuie să țină cont de modificările privind plata contribuției la sănătate. Schimbările anunțate de CNPP și CNAS vizează reținerea CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei.

Cine poate fi exceptat de la plata contribuției la sănătate

Noile reguli îi vizează pe pensionarii din sistemul public din România care locuiesc sau au reședința într-un alt stat. Măsurile se aplică în cazul celor care încasează pensii mai mari de 3.000 de lei. În aceste situații, autoritățile pot reține contribuția la sănătate direct din pensie.

Există însă și excepții importante pentru anumite categorii de pensionari. Cei care sunt deja asigurați medical în țara în care locuiesc pot solicita scutirea de la plata CASS în România.

Prevederea apare în ordinul comun emis de CNPP și CNAS și se aplică pensionarilor care pot dovedi că beneficiază de asigurare medicală în statul de rezidență, notează Playtech.

Ce trebuie să facă pensionarii pentru a obține scutirea de CASS

Pensionarii români care locuiesc în afara țării nu scapă automat de plata contribuției la sănătate. Pentru a beneficia de scutire, aceștia trebuie să dovedească faptul că au deja asigurare medicală în statul în care trăiesc. Procedura începe după emiterea deciziei de pensionare. Ulterior, casele teritoriale de pensii transmit notificări persoanelor vizate pentru clarificarea situației legate de asigurarea de sănătate.

Cei care pot demonstra că sunt asigurați într-un stat din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția au dreptul să solicite exceptarea de la plata CASS în România. Pe de altă parte, pensionarii care nu au asigurare medicală în țara de reședință vor trebui să achite contribuția la sănătate. Plata se aplică pentru partea din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei.

Ce consecințe apar după pierderea calității de asigurat în România

Pensionarii care obțin scutirea de la plata CASS în România trebuie să știe că această decizie vine și cu o consecință importantă. Odată ce contribuția la sănătate nu mai este reținută din pensie, persoana respectivă nu mai este considerată asigurată în sistemul medical românesc.

Asta înseamnă că serviciile medicale din România nu vor mai fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Sunt afectate inclusiv consultațiile, tratamentele, medicamentele compensate și dispozitivele medicale.

Pentru pensionarii care revin periodic în țară, situația poate crea probleme și costuri suplimentare. În multe cazuri, orice serviciu medical accesat în România va trebui achitat separat.

Ce obligații au românii pensionați care locuiesc în străinătate

Pensionarii români stabiliți în afara țării au acum obligații stricte după modificarea regulilor privind contribuția la sănătate. Orice schimbare care le poate afecta statutul de asigurat sau obligația de plată a CASS trebuie anunțată rapid autorităților.

Legea prevede un termen de maximum 15 zile pentru notificarea caselor de asigurări de sănătate. Sunt vizate situații precum schimbarea țării de rezidență, pierderea asigurării medicale din statul în care locuiesc sau revenirea în România.

Autoritățile cer actualizarea permanentă a informațiilor pentru stabilirea corectă a obligațiilor privind contribuția la sănătate. Pentru pensionarii aflați în străinătate, procedura poate fi făcută fără deplasare în România. Documentele necesare pot fi trimise prin poștă, e-mail, fax sau printr-un reprezentant legal. După depunerea actelor, casele de asigurări de sănătate au la dispoziție 30 de zile pentru verificarea documentelor și analizarea solicitărilor.

