Tot mai mulți aleg astăzi experiențele și timpul petrecut în familie în locul regulilor stricte de altădată. Dacă în trecut absențele de la școală erau considerate aproape de neconceput, mentalitatea s-a schimbat semnificativ în ultimii ani.

Pentru mulți adulți, câteva zile de vacanță și experiențele trăite împreună cu copiii par acum mai importante decât prezența la cursuri. Deși legea nu permite astfel de absențe, în realitate se găsesc aproape întotdeauna soluții pentru motivarea lor.

De ce părinții scutesc elevii pentru vacanțe

Vacanțele planificate în timpul anului școlar au ajuns să se regăsească tot mai des și în cataloage. Un diriginte de clasa a XII-a spune că a primit, într-un singur an, peste 100 de scutiri din partea elevilor. Cele mai multe sunt adeverințe medicale, semnate și parafate, pentru diferite probleme de sănătate. Există însă și numeroase cereri scrise de mână de părinți, care își asumă absențele copiilor și invocă „motive personale”. spun că aceasta este una dintre cele mai folosite explicații pentru lipsa de la cursuri.

Fenomenul, susțin dascălii, a devenit aproape o normalitate în multe școli din România. Tot mai mulți părinți aleg să își ia copiii de la ore pentru a pleca în vacanțe în extrasezon, când , cazările și pachetele turistice sunt considerabil mai ieftine. Elevii ajung astfel în concedii, uneori chiar în destinații exotice din afara țării, iar imaginile din călătorii sunt postate ulterior pe rețelele sociale, deși oficial absențele au fost motivate prin „probleme personale”, notează Observator News.

Care sunt limitele și consecințele absențelor justificate

permite părinților să motiveze absențele copiilor pe proprie răspundere, însă există limite clare. Un elev poate avea maximum 40 de absențe motivate astfel într-un an școlar, echivalentul a aproximativ o săptămână de cursuri și încă una-două zile. În plus, elevul nu are voie să depășească jumătate din numărul total de ore la o anumită materie, altfel poate apărea riscul de a nu i se încheia situația școlară.

Profesorii spun însă că, de multe ori, părinții găsesc soluții pentru a evita aceste limite. Dacă numărul absențelor depășește pragul permis, apar ulterior adeverințe medicale care justifică lipsurile suplimentare. Astfel, chiar dacă legea stabilește anumite restricții, în practică sistemul lasă loc pentru numeroase portițe prin care elevii pot lipsi de la cursuri perioade mai lungi.