Operatorul regional Hydrokov SA a alertat locuitorii din localităţile Covasna, Brateş, Pachia şi Telechia să evite consumul apei de la robinet, după ce precipitaţiile abundente au antrenat volume mari de aluviuni în sursele de alimentare de suprafaţă. Conducerea companiei a precizat că situaţia ar putea persista până sâmbătă, în funcţie de evoluţia vremii.

De ce este tulburată apa

Hydrokov SA a anunţat că alimentarea cu apă a Covasna, Brateş, Pachia şi Telechia se realizează din surse de suprafaţă şi că precipitaţiile recente au tulburat apele pâraielor Covasna şi Bâsca Mare, introducând un volum mare de aluviuni în sursele de captare.

Compania a explicat că, deşi în mod obişnuit apele pâraielor Covasna şi Bâsca Mare sunt curate şi de bună calitate, consumul ridicat de apă înregistrat în timpul zilei împreună cu cantitatea mare de materii în suspensie fac ca decantoarele să nu poată asigura purificarea completă prin sedimentare în intervalul necesar.

„Alimentarea cu apă a localităţilor Covasna, Brateş, Pachia şi Telechia se realizează din surse de suprafaţă. În mod normal, apele pâraielor Covasna şi Bâsca Mare sunt curate şi de bună calitate, însă precipitaţiile recente le-au tulburat. Astfel de situaţii apar relativ rar, dar, din cauza consumului ridicat de apă înregistrat în timpul zilei, decantoarele nu pot face faţă în aceste condiţii. Prin urmare, purificarea completă a apei nu poate fi garantată momentan, deoarece nu există suficient timp pentru sedimentarea materiilor aflate în suspensie. În astfel de situaţii, pârâul Covasna nu este utilizat ca sursă de apă potabilă, însă, din păcate, în acest moment, şi apa Bâscăi este tulbure. În funcţie de evoluţia vremii şi a precipitaţiilor, situaţia poate persista până mâine, 23 mai”, se menţionează în comunicat, potrivit G4Media.

Ce recomandări a făcut Hydrokov SA

Conducerea Hydrokov SA a precizat că, deşi parametrii măsuraţi se încadrează în limitele legale ale potabilităţii, operatorul recomandă ca măsură de precauţie evitarea consumului apei de la robinet ca în localităţile afectate.

Compania a solicitat rezidenţilor să verifice claritatea apei înainte de a folosi aparatele electrocasnice şi sistemele de încălzire conectate direct la reţeaua de apă, menţionând riscul deteriorării centralelor termice, boilerelor, maşinilor de spălat rufe şi maşinilor de spălat vase.

„Apa este tratată chimic, iar dezinfecţia se desfăşoară în condiţii corespunzătoare. Hydrokov efectuează permanent măsurători privind calitatea apei, iar în baza acestora, apa din reţea se încadrează în parametrii de potabilitate prevăzuţi de legislaţie. Cu toate acestea, ca măsură de precauţie, operatorul le recomandă locuitorilor din zonele afectate să evite consumul apei de la robinet ca apă potabilă”, se mai arată în comunicat.

Cât timp ar putea dura problema

Hydrokov SA a avertizat că durata perturbării depinde de evoluţia condiţiilor meteorologice şi a precipitaţiilor. Conducerea companiei a precizat, într-un comunicat, că „situaţia ar putea persista până sâmbătă, în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice”.

Operatorul a anunţat totodată că echipele tehnice lucrează pentru remedierea problemei şi că monitorizează permanent calitatea apei furnizate, urmărind evoluţia parametrilor în reţea.