Excursie de final de liceu transformată în tragedie la Clisura Dunării pentru un elev de 18 ani. Ce au descoperit salvatorii după ore întregi de căutări

Excursie de final de liceu transformată în tragedie la Clisura Dunării pentru un elev de 18 ani. Ce au descoperit salvatorii după ore întregi de căutări

Iulia Petcu
22 mai 2026, 21:40
Foto: Captură video
Cuprins
  1. Cum a dispărut adolescentul în timpul excursiei
  2. Ce au transmis autoritățile despre intervenție
  3. Unde a fost găsit adolescentul

O excursie organizată pentru absolvirea liceului s-a transformat într-o tragedie în Clisura Dunării, după moartea unui adolescent de 18 ani din Brașov. Tânărul venise împreună cu colegii și diriginta la o pensiune din Dubova, însă dimineața următoare petrecerii de final de an a adus un deznodământ dramatic.

Cum a dispărut adolescentul în timpul excursiei

Elevul era cazat împreună cu grupul la o pensiune din Dubova, una dintre cele mai populare zone turistice din județul Mehedinți. Joi seară, tinerii participaseră la petrecerea organizată pentru încheierea liceului, iar atmosfera părea una obișnuită pentru finalul unei generații.

Potrivit informațiilor apărute până acum, adolescentul le-ar fi spus colegilor că vrea să meargă pe ponton pentru a vedea răsăritul. Acela a fost ultimul moment în care băiatul a mai fost văzut înainte să dispară fără urmă, relatează jurnalul.ro.

Dimineața, colegii și profesorii au observat că tânărul nu revenise în cameră și nu mai răspundea la telefon. Oamenii au alertat imediat autoritățile prin apel la 112, iar în zonă a început rapid o operațiune amplă de căutare.

Ce au transmis autoritățile despre intervenție

La căutări au participat polițiști, pompieri, jandarmi și reprezentanți ai Poliției de Frontieră, care au verificat atât malurile Dunării, cât și zona fluviului. Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, din cauza terenului accidentat și a vizibilității scăzute din primele ore ale dimineții.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi a confirmat că adolescentul dispăruse după ce ar fi părăsit voluntar pensiunea unde era cazat. Autoritățile au mobilizat efective suplimentare pentru a acoperi rapid întreaga zonă din apropierea pontonului.

„La faţa locului s-au deplasat, de îndată, efective mărite din cadrul IPJ Mehedinţi, IJJ Mehedinţi, STPF Mehedinţi şi ISU Mehedinţi care au efectuat căutări atât pe teren, cât şi pe fluviul Dunărea. Din nefericire, tânărul a fost găsit decedat în Dunăre”, au precizat autoritățile.

Unde a fost găsit adolescentul

După mai multe ore de căutări, echipele de intervenție au identificat trupul adolescentului cu ajutorul unei drone folosite în operațiune. Descoperirea a avut loc în apropierea locului unde tânărul fusese văzut ultima dată înainte să dispară.

Salvatorii au intervenit imediat pentru recuperarea corpului din apă, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru salvarea lui. Potrivit informațiilor apărute în anchetă, există ipoteza ca băiatului să i se fi făcut rău în timp ce se afla pe ponton.

Anchetatorii verifică inclusiv informațiile potrivit cărora adolescentul ar fi avut anumite probleme medicale. Trupul a fost transportat la Medicina Legală Mehedinți, unde necropsia urmează să stabilească exact cauza decesului.

