Acasa » Monden » Alex Dobrescu, primele declarații din penitenciar. Ce spune despre relația cu Cristina Cioran: „A venit aproape săptămânal la vizită”

Ana Beatrice
22 mai 2026, 23:14
Sursa Foto: Instagram/@kikicioran
Cuprins
  1. Ce spune Alex Dobrescu despre întâlnirile cu Cristina Cioran din penitenciar
  2. Cum încearcă Cristina Cioran să îi fie alături partenerului în perioada detenție

Din spatele gratiilor, Alex Dobrescu rupe tăcerea! Condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic de substanțe interzise, acesta a oferit primele declarații despre viața din penitenciar. Totodată, acesta a vorbit și despre relația pe care o mai are cu Cristina Cioran.

Ce spune Alex Dobrescu despre întâlnirile cu Cristina Cioran din penitenciar

În ciuda zvonurilor care au circulat în ultima perioadă, Alex Dobrescu susține că relația dintre el și Cristina Cioran a rămas la fel de puternică și după condamnarea sa. Din penitenciar, acesta a mărturisit că vedeta nu l-a abandonat nicio clipă și că i-a rămas alături pe toată perioada detenției.

„A venit aproape săptămânal la vizită. Aici, datorită regulilor, vizitele sunt în aer liber. Alea intime nu sunt la liber. Am avut și genul ăsta de vizite, chiar trei vizite cu Cristina Cioran”, a declarat el.

Totodată, Alex Dobrescu a oferit și detalii neașteptate despre condițiile în care au loc vizitele intime în penitenciar. Acesta a descris întâlnirile cu Cristina Cioran drept unele speciale și foarte importante pentru el.

„Vizita intimă nu presupune ceva intim. Vizita intimă presupune o întâlnire într-o cameră frumos amenajată și poți să faci ce vrei. Au fost foarte frumoase întâlnirile. Camera intimă a fost folosită în adevărata ei accepțiune”, a precizat acesta, notează click.ro.

Cum încearcă Cristina Cioran să îi fie alături partenerului în perioada detenție

Alex Dobrescu susține că partenera sa îi este alături nu doar prin vizitele regulate din penitenciar, ci și prin gesturile pe care le face pentru a-i ușura perioada detenției. Acesta a dezvăluit că Cristina Cioran îi trimite frecvent pachete și încearcă să aibă grijă de el chiar și din afara închisorii.

„Mi-a făcut pachete, chiar săptămâna trecută a venit cu un pachet. Aici pot să primesc mâncare gătită”, a mai transmis el.

Mărturiile făcute din penitenciar vin după numeroase speculații legate de relația dintre cei doi. Cu toate acestea, declarațiile sale par să arate că legătura dintre el și Cristina Cioran continuă și în prezent. Mai mult, vedeta ar fi rămas aproape de tatăl copiilor săi, în ciuda situației dificile prin care acesta trece.

