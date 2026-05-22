Decizie în dosarul studiilor lui Nicușor Dan. Tribunalul Botoșani a pronunțat vineri o decizie în dosarul deschis de fosta judecătoare Lăcrămioara Axinte împotriva Universității din București, într-un demers prin care aceasta solicita informații despre parcursul academic al președintelui Nicușor Dan. Instanța a respins acțiunea ca neîntemeiată.

Procesul a fost inițiat la începutul acestui an, după ce reclamanta s-a declarat nemulțumită de răspunsul primit din partea Universității din București, în urma unei solicitări formulate în baza legislației privind accesul la informații de interes public.

Potrivit soluției publicate pe portalul instanțelor, judecătorii au respins cererea formulată de Lăcrămioara Axinte.

„Solutia pe scurt: Respinge acţiunea, ca neîntemeiată. Cu recurs. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin grefa instanţei”, informează .

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată prin recurs.

Ce documente cerea fosta judecătoare despre Nicușor Dan

Lăcrămioara Axinte a solicitat instanței să oblige să comunice informații legate de studiile președintelui României.

Mai exact, aceasta a vrut să afle dacă Nicușor Dan a fost student al Facultății de Matematică în perioada 1989-1992 și dacă și-a încheiat studiile în cadrul instituției. Totodată, a cerut acces la copia foii matricole și la diploma de licență.

Decizie în dosarul studiilor lui Nicușor Dan. Ce acuzații a invocat Lăcrămioara Axinte

La momentul lansării acțiunii în instanță, fosta magistrată a susținut că există neclarități între informațiile publice referitoare la parcursul academic al lui Nicușor Dan.

„Noi toţi avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României. Există nişte neconcordanţe, atât pe site-ul oficial al campaniei electorale, în care afirmă că a absolvit Facultatea de matematică a Universităţii Bucureşti.

Neconcordanţa este între această afirmaţie personală de pe site, pentru că este pusă la persoana I singular, neconcordanţele din CV-ul disponibil pe site-ul Camerei Deputaţilor. O să vedeţi că sunt nişte studii care se suprapun. În acelaşi interval de timp a fost şi student la Ecole Normale Superieur, a fost şi masterand şi a fost şi doctorand.

Apoi am văzut şi modalitatea în care a fost obţinut atestatul de echivalare a unei diplome de studii aprofundate din Franţa cu o diplomă de licenţă din România”, a menționat Lăcrămioara Axinte, la momentul deschiderii acţiunii.

Cine este Lăcrămioara Axinte

Lăcrămioara Axinte este fostă judecătoare. Ea a revenit recent în atenția publică după ce a fost propusă de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pentru un post de judecător la Curtea Constituțională a României.