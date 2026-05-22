Bucureștiul se pregătește pentru unul dintre cele mai mari evenimente muzicale ale anului, însă autoritățile tratează concertul artistului belarus Max Korzh cu un nivel de vigilență rar întâlnit. Pentru show-ul programat sâmbătă seară pe Arena Națională, instituțiile responsabile au pus în mișcare un amplu dispozitiv de securitate, comparabil cu cele mai importante operațiuni desfășurate în România în ultimele decenii.

Peste 42.000 de persoane sunt așteptate la eveniment, iar potrivit estimărilor, publicul va veni din aproximativ 50 de state. Din acest motiv, autoritățile au pregătit măsuri speciale pentru prevenirea incidentelor, inclusiv verificări extinse și prezență sporită atât în uniformă, cât și în civil. Mai exact, aproape 10.000 de jandarmi, polițiști și agenți ai serviciilor de informații vor fi mobilizați în cursul zilei de sâmbătă în zona .

De ce au fost luate măsuri de securitate excepționale pentru concertul lui Max Korzh

Decizia vine pe fondul preocupărilor legate de eventuale incidente de ordine publică, mai ales în contextul unor episoade tensionate asociate anterior concertelor artistului.

Un exemplu relevant este evenimentul organizat anul trecut la Varșovia, unde zeci de mii de participanți au fost prezenți, iar situația a degenerat după ce mai mulți spectatori au forțat barierele de securitate și au pătruns pe teren. În urma intervenției autorităților, peste 100 de persoane au fost reținute.

În plus, tensiunile recente din București, unde mai mulți cetățeni ucraineni ar fi fost implicați într-un conflict în Centrul Vechi, au amplificat atenția autorităților înaintea concertului.

Ce a transmis Ministerul Afacerilor Interne

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj clar privind miza operațiunii de securitate.

„Prioritatea Ministerului Afacerilor Interne este siguranța cetățenilor. Un eveniment de asemenea amploare trebuie gestionat prin coordonare, prevenție și capacitate operațională adecvată. Cer tuturor colegilor să trateze cu maximă seriozitate toate aspectele operative, să acționeze integrat și să fie pregătiți pentru orice situație care poate apărea.

De asemenea, vă cer să vă asigurați că toți colegii aflați în teren beneficiază de condițiile operaționale și logistice necesare pentru a-și desfășura activitatea în siguranță, eficient și profesionist. Protejarea cetățenilor începe cu asigurarea condițiilor adecvate pentru cei care sunt în prima linie a misiunii”, a precizat Cătălin Predoiu, potrivit .

Oficialii le recomandă participanților să ajungă din timp la stadion, să respecte indicațiile personalului de ordine și să nu încerce introducerea unor obiecte interzise.

Ce obiecte sunt interzise pe Arena Națională

Lista restricțiilor este una extinsă. Participanții nu vor putea intra cu alimente sau băuturi cumpărate din afara perimetrului, recipiente din sticlă sau metal, spray-uri, lasere, umbrele, laptopuri, selfie stick-uri, camere profesionale ori bagaje voluminoase.

De asemenea, sunt interzise vehiculele personale precum trotinetele, bicicletele sau motocicletele, dar și animalele de companie care nu au rol de asistență.

Autoritățile subliniază că articolele pirotehnice sunt strict interzise, iar introducerea acestora poate atrage răspundere penală. Aceeași regulă se aplică și dispozitivelor de vaping care conțin substanțe interzise.

De ce este concertul lui Max Korzh un eveniment atât de mare

Organizatorii descriu show-ul drept unul dintre cele mai importante spectacole muzicale ale anului. Interesul publicului a fost uriaș, toate cele peste 42.000 de bilete fiind vândute în doar câteva zile. Un aspect remarcabil este interesul puternic din afara României. Majoritatea biletelor au fost cumpărate de fani din alte țări, în special din Ucraina, Polonia, Republica Moldova și Germania.

Max Korzh este perceput de mulți admiratori din Europa de Est drept o voce anti-sistem, iar muzica sa a fost asociată în trecut cu mișcări de protest și revendicări civice, ceea ce explică și mobilizarea impresionantă a publicului internațional.

Ce recomandări au autoritățile pentru părinții care vin cu copiii la concert

Ministerul Afacerilor Interne atrage atenția și asupra siguranței minorilor care vor participa la eveniment. Părinții și însoțitorii sunt sfătuiți să îi supravegheze constant pe copii, să stabilească încă de la început un punct de întâlnire în cazul în care grupul se separă și să ceară imediat ajutorul forțelor de ordine dacă apare orice problemă.

Autoritățile susțin că obiectivul principal este ca evenimentul să se desfășoare fără incidente, cu respectarea legislației și protejarea tuturor participanților.