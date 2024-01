Alertă privind carnea de porc. Ce spun marii fermieri români

Producătorii de carne de porc din România trag un semnal de alarmă cu privire la produsele autohtone.

Ce spun marii fermieri români

Marii fermieri români afirmă că produsele autohtone sunt tot mai puține. Mai mult, doar 15% din care se vinde în țara noastră provine din surse autohtone.

Totodată, ei mai spun că în caz de un blocaj al transportatorilor, o calamitate sau orice alt necaz abătut asupra țării, carnea din România va ajunge pentru o perioadă scurtă.

„Situația care se găsește, astăzi, va duce la multe necazuri, la probleme în aprovizionarea cu carne. Știm că nu există carne destulă în România la ora actuală, eu am spus asta de ani de zile, că aici vom ajunge. Românii produc 15% din carnea de porc care se consumă, în rest e de import. Parlamentul României nu vrea să înțeleagă că trebuie intervenit asupra mistreților. Pesta porcină africană este cel mai mare dușman la ora actuală și nu se iau măsuri, deoarece vânătorii au fonduri și duc străinii să împuște pentru trofee și să facă bani. În momentul de față, diferența este de 1,2 lei pe kilogramul de carcasă. Ieși mai ieftin, dar nu e proaspăt. La noi se sacrifică astăzi, până mâine dimineață se răcește carcasa, la ora 7.00 se intră în tranșare și pleacă marfa către magazine”, a declarat Dimitrie Muscă, conform .

Fiul acestuia, Călin Muscă, a spus că au fost ani cu pierderi mari pentru producătorii de carne din România.

„De exemplu, la nivelul anilor 2021 și 2022, pe ferma de porci s-au înregistrat pierderi, datorită prețului foarte mic cu care venea marfa de afară. În operațional calculând cost de producție cu prețul de piață făceam o pierdere cam cu 2 lei pe kilogramul de porc, ceea ce însemna 220 de lei per porc. Anul 2023 a venit invers: pe ferme s-a recuperat o parte, a început să se lucreze pe profit, dar a apărut o presiune mult mai mare pe zona de procesare. Pentru că raftul nu era pregătit să accepte costurile legate de costurile mut mai mari de producție. În momentul de față suntem într-un echilibru, în sensul că fermele de porc fac plus, partea de procesare are un plus la limită și partea de valorificare merge bine”, adaugă Călin Muscă, conform sursei citate.

El a mai menționat că lumea trebuie să înțeleagă ceva: „Cumpărăm un produs românesc autentic sau românesc, că a fost tranșată carnea în țara noastră, dar porcul nu este de aici. Calitatea mezelurilor se vede prin preț, cele care sunt mai ieftine decât kilogramul de carne ar trebui să ne ridice semne de întrebare. Singura soluție pentru producătorii români de a merge mai departe, să câștige toată lumea, este să se livreze porc românesc”.

De ce are România cea mai scumpă carne de porc din UE

Amintim că, președintele Sindalimenta, Dragoș Frumosu, a spus în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, de ce România are din Uniunea Europeană.

“Este foarte adevărat și este o situație reală. Imaginați-vă că dacă fermierii noștri, astăzi, produc numai 20 % pentru necesarul de consum în stare proaspătă și preparate din carnea de porc, în România, nu ar avea nicio intenție și niciun interes, mai corect spus, să crească prețul. Numai că măsurile luate de un an de zile au făcut ca prețul să crească. Discutăm de creșteri de prețuri la combustibil, discutăm de creșteri de prețuri la energie, discutăm de problema creată de cerealele și furajele care au venit din Ucraina, discutăm despre creditele pe care le au fermierii și creșterea dobânzilor, ceea ce a făcut ca foarte mulți să își vândă la sfârșit de an fermele și să avem din ce în ce mai puține ferme”, a spus Dragoș Frumosu.