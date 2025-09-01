B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Alexandru Muraru cere măsuri mai aspre după atacul de la Cluj asupra unui livrator. Ce a declarat acesta

Răzvan Adrian
01 sept. 2025, 22:43
Sursa foto: Alexandru Muraru / Facebook

Deputatul liberal Alexandru Muraru a reacționat dur după atacul violent produs la Cluj, incident pe care îl consideră „o consecință previzibilă și tragică” a discursurilor de ură propagate de liderii AUR.

Parlamentarul susține că nivelul violenței a escaladat rapid, de la simple îndemnuri la boicot, la agresiuni fizice grave, soldate cu o victimă aflată acum în stare critică.

Cuprins:

  • Cu ce anume a asociat liberalul atacul de la Cluj
  • Ce propuneri legislative a adus acesta

Cu ce anume a asociat liberalul atacul de la Cluj

Muraru afirmă că incidentul de la Cluj nu este unul izolat, ci face parte dintr-un cadru mai larg, care include și alte atacuri recente, precum cel produs în aceeași zi la București.

Liberalul atrage atenția că „scara violenței a urcat la un nivel ce reprezintă o amenințare directă la siguranța națională” și acuză AUR că „a otrăvit spațiul public” prin mesaje xenofobe și instigatoare.

Ce propuneri legislative a adus acesta

În acest context, Muraru anunță că va solicita Guvernului adoptarea unei Ordonanțe de Urgență pentru modificarea Codului Penal, astfel încât infracțiunile motivate de ură sau xenofobie să fie sancționate mai aspru.

De asemenea, pregătește o inițiativă legislativă prin care partidele ai căror membri sunt condamnați definitiv pentru incitare la ură să piardă finanțarea de la bugetul de stat.

„Banii publici nu pot finanța ura și violența”, a transmis deputatul PNL, într-o postare pe Facebook.

Acesta a declarat că responsabilitatea pentru escaladarea acestor atacuri aparține direct liderilor care au folosit discursul instigator la ură în spațiul public.

