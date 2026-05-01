Echipa națională de fotbal a României va juca două meciuri amicale în luna iunie: unul în deplasare cu Georgia și unul la București cu Țara Galilor. Biletele pentru partida din Georgia vor fi puse în vânzare pe 2 mai, iar meciul de la Tbilisi va fi primul întâlnit după revenirea lui Gică Hagi pe banca naționalei.

Ce informații sunt anunțate despre bilete și program

Potrivit Federației Române de Fotbal, federația georgiană a alocat suporterilor români 1.326 de bilete pentru meciul de la Tbilisi, bilete care vor avea un preț de aproximativ 66 de lei. Vânzarea acestor bilete către fanii români este programată să înceapă pe 2 mai și accesul la ele se va face printr-un canal online pus la dispoziție de partenerul federației din Georgia.

“Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online pe site-ul partenerului federației din Georgia, pe un link dedicat fanilor români”, a transmis .

Partida cu Georgia este programată pe 2 iunie, cu începere de la ora 20:00, la Tbilisi. Ulterior, naționala României va juca un al doilea amical pe 6 iunie, pe Stadionul Steaua din București, împotriva selecționatei Țării Galilor.

Gică Hagi, din nou pe banca tehnică a echipei naționale

După decesul fostului selecționer , Federația Română de Fotbal a anunțat că postul pe banca tehnică a echipei naționale va fi ocupat de Gică Hagi pentru următoarele două cicluri de calificare. Numirea îl readuce pe Hagi în funcția de selecționer, poziție pe care a mai deținut-o în 2001.

În primul său mandat, „Regele” a condus echipa în patru partide: două din preliminariile Cupei Mondiale din 2002 (victorie 2-0 cu Ungaria și remiză 1-1 cu Georgia) și două meciuri de baraj pentru turneul final (înfrângere 1-2 cu Slovenia la Ljubljana și egal 1-1 la București). De asemenea, selecționata României a întâlnit Georgia în ultima etapă a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2002, atunci când meciul s-a încheiat 1-1.

Amicalul din 2 iunie de la Tbilisi va reprezenta astfel prima întâlnire a naționalei conduse de după reîncadrarea sa pe banca tehnică și va preceda confruntarea de pe 6 iunie, programată la București, pe Stadionul Steaua, cu Țara Galilor.