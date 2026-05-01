Biletele pentru meciul România–Georgia se pun în vânzare pe 2 mai. Hagi revine pe bancă

Biletele pentru meciul România–Georgia se pun în vânzare pe 2 mai. Hagi revine pe bancă

01 mai 2026, 19:13
Sursa foto: Echipa națională de fotbal a României / Facebook
Cuprins
  2. Ce informații sunt anunțate despre bilete și program
  3. Gică Hagi, din nou pe banca tehnică a echipei naționale

Echipa națională de fotbal a României va juca două meciuri amicale în luna iunie: unul în deplasare cu Georgia și unul la București cu Țara Galilor. Biletele pentru partida din Georgia vor fi puse în vânzare pe 2 mai, iar meciul de la Tbilisi va fi primul întâlnit după revenirea lui Gică Hagi pe banca naționalei.

Ce informații sunt anunțate despre bilete și program

Potrivit Federației Române de Fotbal, federația georgiană a alocat suporterilor români 1.326 de bilete pentru meciul de la Tbilisi, bilete care vor avea un preț de aproximativ 66 de lei. Vânzarea acestor bilete către fanii români este programată să înceapă pe 2 mai și accesul la ele se va face printr-un canal online pus la dispoziție de partenerul federației din Georgia.

“Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online pe site-ul partenerului federației din Georgia, pe un link dedicat fanilor români”, a transmis Federația Română de Fotbal.

Partida cu Georgia este programată pe 2 iunie, cu începere de la ora 20:00, la Tbilisi. Ulterior, naționala României va juca un al doilea amical pe 6 iunie, pe Stadionul Steaua din București, împotriva selecționatei Țării Galilor.

Gică Hagi, din nou pe banca tehnică a echipei naționale

După decesul fostului selecționer Mircea Lucescu, Federația Română de Fotbal a anunțat că postul pe banca tehnică a echipei naționale va fi ocupat de Gică Hagi pentru următoarele două cicluri de calificare. Numirea îl readuce pe Hagi în funcția de selecționer, poziție pe care a mai deținut-o în 2001.

În primul său mandat, „Regele” a condus echipa în patru partide: două din preliminariile Cupei Mondiale din 2002 (victorie 2-0 cu Ungaria și remiză 1-1 cu Georgia) și două meciuri de baraj pentru turneul final (înfrângere 1-2 cu Slovenia la Ljubljana și egal 1-1 la București). De asemenea, selecționata României a întâlnit Georgia în ultima etapă a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2002, atunci când meciul s-a încheiat 1-1.

Amicalul din 2 iunie de la Tbilisi va reprezenta astfel prima întâlnire a naționalei conduse de Gică Hagi după reîncadrarea sa pe banca tehnică și va preceda confruntarea de pe 6 iunie, programată la București, pe Stadionul Steaua, cu Țara Galilor.

Citește și...
Mărturie șocantă în procesul Maradona. Ce boli psihice secrete avea marele fotbalist
Sport
Mărturie șocantă în procesul Maradona. Ce boli psihice secrete avea marele fotbalist
Fostul arbitru Alexandru Tudor a rememorat un moment incredibil cu Zidane și Desailly: „Am rămas șocat. Bă, de unde vin ăștia?” (VIDEO)
Sport
Fostul arbitru Alexandru Tudor a rememorat un moment incredibil cu Zidane și Desailly: „Am rămas șocat. Bă, de unde vin ăștia?” (VIDEO)
A murit Ioan Ciocan. Lumea fotbalului românesc, în doliu
Sport
A murit Ioan Ciocan. Lumea fotbalului românesc, în doliu
Accidentare gravă la finalul meciului FC Voluntari – FC Bihor. Un jucător a fost dus de urgență la spital după un fault dur
Sport
Accidentare gravă la finalul meciului FC Voluntari – FC Bihor. Un jucător a fost dus de urgență la spital după un fault dur
Ion Țiriac: „Absolut că sunt zgârcit, știu că banii s-au muncit greu. La 14 ani mi-am cumpărat două felii de franzelă de ziua mea”
Sport
Ion Țiriac: „Absolut că sunt zgârcit, știu că banii s-au muncit greu. La 14 ani mi-am cumpărat două felii de franzelă de ziua mea”
Newsweek: CSM București intenționează să desființeze secțiile de natație și tenis. Ce se întâmplă cu banii bucureștenilor
Sport
Newsweek: CSM București intenționează să desființeze secțiile de natație și tenis. Ce se întâmplă cu banii bucureștenilor
Lovitură decisivă pentru „Legea Novak”. CCR a declarat neconstituțională regula de 40% jucători români
Sport
Lovitură decisivă pentru „Legea Novak”. CCR a declarat neconstituțională regula de 40% jucători români
Ionel Ganea a vorbit despre accidentul în care i-a murit fiul de 2 ani: „Eu și soția mea am rămas cu dorul care nu pleacă niciodată”. Gestul făcut în memoria lui Alexandru
Sport
Ionel Ganea a vorbit despre accidentul în care i-a murit fiul de 2 ani: „Eu și soția mea am rămas cu dorul care nu pleacă niciodată”. Gestul făcut în memoria lui Alexandru
Federația de gimnastică vine cu noi precizări în cazul Anei Bărbosu. Care este situația sportivei
Sport
Federația de gimnastică vine cu noi precizări în cazul Anei Bărbosu. Care este situația sportivei
FIFA pregătește sancțiuni drastice la Cupa Mondială 2026. Gestul care le aduce jucătorilor cartonaș roșu instant pe teren
Sport
FIFA pregătește sancțiuni drastice la Cupa Mondială 2026. Gestul care le aduce jucătorilor cartonaș roșu instant pe teren
20:38 - Regulile UE schimbă radical industria cosmeticelor și elimină produse populare de pe piață. Cum afectează noile restricții produsele folosite zilnic
20:27 - Lovitură pentru industria auto din Europa! Donald Trump majorează masiv taxele vamale
19:59 - Vara și sărbătorile aduc cele mai mari pericole în trafic, în timp ce iarna ascunde costuri ridicate. Ce arată datele despre momentele critice din an pentru șoferi
19:56 - România pierde 458,7 milioane € din PNRR, anunță Dragoș Pîslaru: „Trebuie să suportăm din nou nota de plată pentru incompetența unor șmecheri”
19:45 - De ce se sperie păsările mai repede de femei? Descoperirea interesantă făcută de cercetători
19:16 - Plaja roz care a cucerit internetul. Unde se află și de ce atrage turiști: „Arată incredibil de frumos” (VIDEO)
19:12 - Mărturie șocantă în procesul Maradona. Ce boli psihice secrete avea marele fotbalist
18:40 - Următoarea minivacanță e mai aproape decât crezi. Data care le aduce românilor un nou weekend prelungit
18:39 - Urmărire ca în filme pe Autostrada A2. Un șofer de 19 ani „se grăbea să ajungă la Vama Veche” (VIDEO)
18:38 - Cât a ajuns să coste o zi de parcare în Vama Veche în minivacanța de 1 Mai