Acasa » Eveniment » Următoarea minivacanță e mai aproape decât crezi. Data care le aduce românilor un nou weekend prelungit

Următoarea minivacanță e mai aproape decât crezi. Data care le aduce românilor un nou weekend prelungit

Ana Beatrice
01 mai 2026, 18:40
Următoarea minivacanță e mai aproape decât crezi. Data care le aduce românilor un nou weekend prelungit
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. Ce trebuie să știi despre Rusalii
  2. Câte zile libere mai au românii în 2026

Abia se termină minivacanța de 1 Mai și apare deja următorul motiv de pauză. Rusaliile aduc o nouă oportunitate de relaxare și câteva zile libere binevenite.

În 2026, sărbătoarea cade pe 31 mai, la 50 de zile după Paște, iar luni, 1 iunie, a doua zi de Rusalii, este zi liberă legal. Asta se traduce simplu într-un nou weekend prelungit de trei zile, perfect pentru o escapadă sau odihnă.

Ce trebuie să știi despre Rusalii

Rusaliile sunt celebrate la date diferite, în funcție de confesiune. Totuși, regulile privind zilele libere sunt aceleași pentru toți angajații din România. În 2026, credincioșii romano-catolici și protestanți sărbătoresc Rusaliile pe 24 mai. Această sărbătoare este cunoscută și ca Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea, potrivit basilica.ro.

Zilele libere legale sunt stabilite în România după calendarul ortodox. Astfel, toți salariații vor avea liber pe 31 mai și 1 iunie. Data de 24 mai nu este zi liberă oficială, dar poate fi acordată la cerere, prin acord cu angajatorul.

Un detaliu important este că a doua zi de Rusalii coincide cu Ziua Copilului. Acest lucru face perioada și mai atractivă pentru familii. În plus, elevii vor avea o săptămână mai scurtă, mergând la cursuri doar trei zile, deoarece vineri, 5 iunie, sunt din nou liberi de Ziua Învățătorului.

Câte zile libere mai au românii în 2026

După prima parte a anului, românii mai au câteva zile libere legale de care se pot bucura până la finalul lui 2026. Urmează 1 iunie, care aduce un dublu motiv de sărbătoare, Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii. În august, pe 15, este Adormirea Maicii Domnului, însă cade sâmbăta, așa că nu oferă un weekend prelungit.

Finalul de an vine cu vești mai bune, pentru că pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, românii au liber într-o zi de luni, ceea ce creează un weekend prelungit. A doua zi, pe 1 decembrie, este Ziua Națională a României. Anul se încheie cu zilele de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie, iar 25 pică vineri, ceea ce înseamnă încă o ocazie de relaxare.

