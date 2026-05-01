România pierde 458,7 milioane de euro din cererea de plată nr. 3 din . Anunțul a fost făcut vineri de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Potrivit acestuia, pierderea vine pe fondul unor reforme întârziate, incomplete sau prost implementate în anii anteriori.

Ce declară Dragoș Pîslaru despre pierderea banilor din PNRR

România primește o veste cu două tăișuri din partea Comisia Europeană privind cererea de plată nr. 3 din PNRR. Pe de o parte, au fost recuperate 350,7 milioane de euro din sumele inițial suspendate. Pe de altă parte, țara pierde definitiv 458,7 milioane de euro, „din cauza reformelor întârziate, incomplete sau făcute prost în anii trecuți”.

Dragoș Pîslaru a precizat într-o că evaluarea a fost transmisă joi seară și că este una dintre cele mai dificile cereri de plată de până acum. Cererea a fost depusă pe 15 decembrie 2023, iar reformele incluse ar fi trebuit să fie deja corect îndeplinite la acel moment.

„Ulterior, în mai 2025, Comisia Europeană a decis suspendarea parțială a unor sume, pentru că mai multe reforme nu fuseseră îndeplinite satisfăcător. România a avut apoi o perioadă de corectare și a transmis justificări suplimentare pe 28 noiembrie 2025. Din păcate, Comisia a decis că patru jaloane importante nu au fost rezolvate corespunzător.”, a transmis acesta.

Cum a reușit ministerul să recupereze o parte din fondurile suspendate

Ministrul a explicat că, imediat după preluarea mandatului, a început demersuri rapide pentru a reduce pierderile.