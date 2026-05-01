Veniturile militarilor în 2026. De la cât pornesc și unde ajung salariile în Armată

Ana Beatrice
01 mai 2026, 16:53
Sursa foto: Facebook / Ministerul Apărării Naționale
Cuprins
  1. Cât câștigă, în realitate, un militar în 2026
  2. Cum sunt împărțite salariile în funcție de grad și funcție în 2026
  3. Ce avantaje financiare îți pot crește venitul lunar

Cariera militară devine tot mai atractivă în România. Ministerul Apărării Naționale a dat startul înscrierilor pentru învățământul militar și procesul de recrutare.

Odată cu această etapă, a fost actualizată și grila de salarizare pentru anul 2026. Noile valori evidențiază diferențe clare între categoriile de personal și venituri consistente atunci când sunt incluse sporurile și beneficiile.

Cât câștigă, în realitate, un militar în 2026

Salariile din Armată pot fi mult mai mari decât par la prima vedere. Un soldat profesionist pornește de la aproximativ 3.500–4.700 de lei net. Pe măsură ce avansează în ierarhie, veniturile cresc semnificativ. Un ofițer cu funcție de comandă poate ajunge la aproape 29.500 de lei lunar, fără a include beneficiile suplimentare. Sistemul de salarizare, stabilit prin Legea-cadru nr. 153/2017, este unul complex și nu se limitează la solda de funcție.

Militarii primesc, pe lângă salariul de bază, solda de grad și diverse sporuri pentru condiții de muncă, fidelitate și vechime. În plus, aceștia beneficiază de norma de hrană, care ajunge la aproximativ 1.000 de lei lunar, și de compensația pentru chirie, ce poate varia între 1.500 și 3.000 de lei în orașele mari. În final, toate aceste venituri cumulate pot crește salariul total cu 30% până la 50%, făcând diferența față de suma de bază una semnificativă, potrivit Playtech.

Cum sunt împărțite salariile în funcție de grad și funcție în 2026

În 2026, structura salariilor din Armată devine mult mai clară. Noua grilă evidențiază modul în care veniturile sunt stabilite în funcție de grad și nivelul de responsabilitate.

De la soldați și subofițeri până la ofițeri și personal civil, fiecare categorie are propriul nivel de salarizare. În final, acest sistem reflectă fidel ierarhia militară și importanța fiecărui rol în cadrul instituției.

Ce avantaje financiare îți pot crește venitul lunar

Dincolo de salariul de bază, cariera militară vine cu un pachet consistent de avantaje care contează cu adevărat în bugetul lunar. Armata oferă beneficii stabile, precum hrană, cazare sau compensații pentru chirie, echipament și alte drepturi specifice. Aceste facilități reduc semnificativ cheltuielile personale și lasă mai mulți bani disponibili la final de lună.

În multe situații, ele fac diferența dintre un venit aparent obișnuit și unul cu adevărat competitiv. Astfel, chiar dacă salariul de bază nu impresionează întotdeauna la prima vedere, venitul total devine atractiv, mai ales pentru cei care aleg să își construiască o carieră pe termen lung în sistem.

