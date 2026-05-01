Salariile din Armată pot fi mult mai mari decât par la prima vedere. Un soldat profesionist pornește de la aproximativ 3.500–4.700 de lei net. Pe măsură ce avansează în ierarhie, cresc semnificativ. Un ofițer cu funcție de comandă poate ajunge la aproape 29.500 de lei lunar, fără a include beneficiile suplimentare. Sistemul de salarizare, stabilit prin , este unul complex și nu se limitează la solda de funcție.

Militarii primesc, pe lângă salariul de bază, solda de grad și diverse sporuri pentru condiții de muncă, fidelitate și vechime. În plus, aceștia beneficiază de norma de hrană, care ajunge la aproximativ 1.000 de lei lunar, și de compensația pentru chirie, ce poate varia între 1.500 și 3.000 de lei în orașele mari. În final, toate aceste venituri cumulate pot crește salariul total cu 30% până la 50%, făcând diferența față de suma de bază una semnificativă, potrivit Playtech.

Cum sunt împărțite salariile în funcție de grad și funcție în 2026