Parcările de pe litoral sunt mai accesibile pentru turiștii care au ales să petreacă n stațiunile de la malul mării. În ciuda temperaturilor neobișnuit de scăzute, sunt așteptați peste 40.000 de turiști.

Cât trebuie să plătească turiștii pentru parcările de pe litoral în Vama Veche

Cei care au ales să călătorească spre mare cu autoturismul personal au descoperit că prețurile sunt mai mici în comparație cu vârful sezonului estival.

În această perioadă a anului, o zi de staționare în Vama Veche costă aproximativ 35 de lei, un tarif considerat rezonabil de către vizitatori. Această facilitate vine în contextul unui grad de ocupare foarte ridicat, unitățile de cazare fiind aproape pline atât în sudul litoralului, cât și în Mamaia sau Eforie Nord.

La ce temperaturi trebuie să se aștepte turiștii în minivacanță

Deși distracția este în toi, vremea nu a fost deloc prietenoasă cu cei sosiți la malul mării, termometrele indicând doar 9-10 grade Celsius.

Turiștii au fost nevoiți să se îmbrace gros pentru a face față vântului puternic, însă acest lucru nu i-a împiedicat să iasă pe plajă pentru plimbări sau fotografii.

Chiar dacă cerul rămâne noros și există posibilitatea unor ploi slabe, stațiunea rămâne animată, demonstrând că vibe-ul relaxat al zonei nu depinde de temperaturile exterioare, scrie .

Distracție fără limite în ciuda costurilor pentru parcările de pe litoral

Pentru mulți tineri, sezonul estival începe oficial în Vama Veche, indiferent de condițiile meteorologice sau de cheltuielile logistice. Muzica răsună în baruri și pe plajă, iar petrecerile sunt programate să dureze până târziu în noapte.

Turiștii continuă să vină în număr mare, atrași de pachetele variate și de evenimentele organizate special pentru această minivacanță, considerând că experiența merită efortul, chiar și pe o vreme care amintește mai degrabă de mijlocul toamnei.