Un drum spre litoral s-a transformat într-un incident spectaculos pe , chiar în minivacanța de 1 Mai. Un tânăr de 19 ani a ignorat semnalele poliției și a provocat o urmărire monitorizată inclusiv din aer.

Cum a început urmărirea pe Autostrada A2

Totul a pornit după un apel la 112 care anunța un comportament periculos în trafic, pe sensul de mers către litoral, într-o perioadă aglomerată. Polițiștii din Medgidia au intervenit rapid și au încercat să oprească mașina la kilometrul 193, însă șoferul nu a respectat indicațiile.

Refuzul de a opri a declanșat o urmărire coordonată, în care au fost implicate mai multe echipaje rutiere, dar și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație. Din aer, autoritățile au urmărit constant deplasarea tânărului, pentru a preveni eventuale accidente grave.

Ce s-a întâmplat după oprirea șoferului

După câțiva kilometri tensionați, cursa s-a încheiat la poziția 196, unde polițiștii au reușit să blocheze vehiculul și să îl imobilizeze pe conducătorul auto, potrivit Antena3. Explicația oferită de acesta a surprins chiar și autoritățile implicate în intervenție. Tânărul le-a spus polițiștilor că „se grăbea să ajungă la ”, motiv care nu a justificat însă comportamentul periculos din trafic. Verificările ulterioare au arătat că situația era și mai gravă decât părea inițial.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, ceea ce a schimbat complet cursul planurilor sale. În loc de vacanță, acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice și s-a ales cu dosar penal.

Reprezentanții au reacționat ferm după incident și au transmis un avertisment clar pentru toți participanții la trafic: „Vama poate să mai aștepte. Siguranța celorlalți, nu”.