Un psiholog judecat pentru neglijență în cazul morții lui a dezvăluit recent de ce boli suferea fotbalistul.

Ce diagnostice a scos la iveală un psiholog judecat pentru moartea lui Maradona

Carlos Diaz este specialist în adicții și a fost audiat la tribunalul din San Isidro. El a explicat că Maradona suferea de afecțiuni mentale cronice pe lângă dependența de alcool. Aceste tulburări au marcat întreaga viață a fotbalistului și necesitau tratament permanent.

Psihologul a oferit detalii despre complexitatea cazului în fața judecătorilor:

„În cazul lui Maradona, trebuia tratată, pe lângă dependenţa (de alcool şi de psihotrope), o tulburare bipolară şi o tulburare de personalitate narcisistă. Trei afecţiuni cronice (care durează) toată viaţa”, a declarat Carlos Diaz pentru AFP și News.ro.

Cum a influențat succesul sportivului

Este pentru prima dată când un expert menționează public aceste afecțiuni mentale în cadrul procesului.

Diaz a explicat că modul în care Maradona consuma diverse substanțe era strâns legat de cariera sa impresionantă și de incapacitatea acestuia de a procesa eșecurile sau momentele dificile. Specialistul a susținut că l-a însoțit pe fotbalist în ultima lună de viață, scrie .

„Mi s-a explicat că tot consumul său era strâns legat de succesele sale sportive şi că, în faţa unei frustrări, nu ştia cum să gestioneze situaţia”, a mai explicat Diaz.

Care a fost dorința cea mai mare a starului

Specialistul l-a cunoscut pe Maradona cu doar o lună înainte ca acesta să se stingă din viață. El a observat la sportiv o dorință reală de a scăpa de toate dependențele sale. Deși este inculpat alături de alte șase persoane, Diaz afirmă că moartea starului a fost o lovitură personală dureroasă.

Carlos Diaz a vorbit despre regretul său în cadrul audierilor de la tribunal:

„Toţi voiam ce era mai bun pentru Maradona. Pierderi economice, emoţionale, mai ales pentru familia mea. Numai pierderi, pentru că ceea ce mă face să mă simt cel mai neputincios este faptul că eram total convins că pacientul voia să fie curat, că voia să fie lipsit de dependenţe”, a precizat acesta.