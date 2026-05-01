B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Mărturie șocantă în procesul Maradona. Ce boli psihice secrete avea marele fotbalist

Mărturie șocantă în procesul Maradona. Ce boli psihice secrete avea marele fotbalist

Flavia Codreanu
01 mai 2026, 19:12
Diego Armando Maradona Sursa foto. Hepta/ DPA Images / Arne Dedert
Cuprins
  1. Ce diagnostice a scos la iveală un psiholog judecat pentru moartea lui Maradona
  2. Cum a influențat succesul sportivului  
  3. Care a fost dorința cea mai mare a starului

Un psiholog judecat pentru neglijență în cazul morții lui Diego Maradona a dezvăluit recent de ce boli suferea fotbalistul. 

Ce diagnostice a scos la iveală un psiholog judecat pentru moartea lui Maradona

Carlos Diaz este specialist în adicții și a fost audiat la tribunalul din San Isidro. El a explicat că Maradona suferea de afecțiuni mentale cronice pe lângă dependența de alcool. Aceste tulburări au marcat întreaga viață a fotbalistului și necesitau tratament permanent.

Psihologul a oferit detalii despre complexitatea cazului în fața judecătorilor:

„În cazul lui Maradona, trebuia tratată, pe lângă dependenţa (de alcool şi de psihotrope), o tulburare bipolară şi o tulburare de personalitate narcisistă. Trei afecţiuni cronice (care durează) toată viaţa”, a declarat Carlos Diaz pentru AFP și News.ro.

Cum a influențat succesul sportivului  

Este pentru prima dată când un expert menționează public aceste afecțiuni mentale în cadrul procesului.

Diaz a explicat că modul în care Maradona consuma diverse substanțe era strâns legat de cariera sa impresionantă și de incapacitatea acestuia de a procesa eșecurile sau momentele dificile. Specialistul a susținut că l-a însoțit pe fotbalist în ultima lună de viață, scrie AFP.

„Mi s-a explicat că tot consumul său era strâns legat de succesele sale sportive şi că, în faţa unei frustrări, nu ştia cum să gestioneze situaţia”, a mai explicat Diaz.

Care a fost dorința cea mai mare a starului

Specialistul l-a cunoscut pe Maradona cu doar o lună înainte ca acesta să se stingă din viață. El a observat la sportiv o dorință reală de a scăpa de toate dependențele sale. Deși este inculpat alături de alte șase persoane, Diaz afirmă că moartea starului a fost o lovitură personală dureroasă.

Carlos Diaz a vorbit despre regretul său în cadrul audierilor de la tribunal:

„Toţi voiam ce era mai bun pentru Maradona. Pierderi economice, emoţionale, mai ales pentru familia mea. Numai pierderi, pentru că ceea ce mă face să mă simt cel mai neputincios este faptul că eram total convins că pacientul voia să fie curat, că voia să fie lipsit de dependenţe”, a precizat acesta.

Tags:
Ultima oră
20:27 - Lovitură pentru industria auto din Europa! Donald Trump majorează masiv taxele vamale
19:59 - Vara și sărbătorile aduc cele mai mari pericole în trafic, în timp ce iarna ascunde costuri ridicate. Ce arată datele despre momentele critice din an pentru șoferi
19:56 - România pierde 458,7 milioane € din PNRR, anunță Dragoș Pîslaru: „Trebuie să suportăm din nou nota de plată pentru incompetența unor șmecheri”
19:45 - De ce se sperie păsările mai repede de femei? Descoperirea interesantă făcută de cercetători
19:16 - Plaja roz care a cucerit internetul. Unde se află și de ce atrage turiști: „Arată incredibil de frumos” (VIDEO)
19:13 - Biletele pentru meciul România–Georgia se pun în vânzare pe 2 mai. Hagi revine pe bancă
18:40 - Următoarea minivacanță e mai aproape decât crezi. Data care le aduce românilor un nou weekend prelungit
18:39 - Urmărire ca în filme pe Autostrada A2. Un șofer de 19 ani „se grăbea să ajungă la Vama Veche” (VIDEO)
18:38 - Cât a ajuns să coste o zi de parcare în Vama Veche în minivacanța de 1 Mai
18:06 - Lovitură pentru fiul lui Adrian Păunescu în instanță. Procesul de 1,7 mil de euro cu Rapid suspendat