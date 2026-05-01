Fiul lui Adrian Păunescu a pierdut prima luptă în instanță cu echipa de fotbal Rapid. Procesul vizează drepturile de autor pentru imnul clubului care a fost suspendat.

De ce a fost suspendat procesul deschis de fiul lui Adrian Păunescu

Soluționarea cauzei în care Andrei Păunescu solicita drepturi de autor a fost oprită temporar din motive financiare.

Fiul lui Adrian Păunescu nu a achitat taxa de timbru impusă de instanță, în valoare de 20.000 de euro, la doi ani de la deschiderea acțiunii legale. Adrian a dat în judecată mai multe entități sub acuzația că au comercializat versurile imnului fără acordul său.

Instanța a explicat clar motivele acestei decizii:

„Suspendă soluţionarea prezentei cauze ca urmare a neîndeplinirii de către reclamant a obligaţiilor impuse de instanţă. Cu recurs pe toata durata suspendării, conform art. 414 alin. 2 C.p.c.. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor”, se arată în decizia judecătorească.

Reacția clubului Rapid față de pretențiile lui Andrei Păunescu

Reprezentanții echipei din Giulești s-au arătat extrem de dezamăgiți de proces, considerând suma ca fiind una „exorbitantă” și „aberantă”. Aceștia au subliniat că Andrei Păunescu a fost mereu invitat și remunerat la evenimentele clubului, însă acum solicită despăgubiri de un milion de euro pentru utilizarea versurilor pe materiale promoționale.

„Să ceri atâţia bani Rapidului pentru folosirea unor pasaje din imnul Rapidului, din propriul imn, este aberant, este ceva ce ar face doar o persoană total deconectată de realitate. Dacă ne uităm şi la faptul că nu ne-a contactat niciodată să lămurim aceste lucruri, ordinea fiind întâi instanţă, apoi presă, ne dăm seama că motivaţia din spatele demersului este departe de a fi una onestă. Noi am pus numele Adrian Păunescu la intrarea în sala de conferinţe a stadionului, el l-a dus la intrarea în sala de judecată”, au precizat reprezentanții clubului.

Fiul lui Adrian Păunescu acuză exploatarea comercială „ca în junglă”

Andrei a susținut că acțiunea sa în instanță are la bază principii de normalitate și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Acesta a declarat că a descoperit fapte grave în timpul procesului, potrivit .

„Problema gravă este că nu doar că sunt beneficii comerciale din acest lucru fără niciun drept, niciun acord al proprietarilor dreptului de autor, dar autorul a mai fost şi târât într-o zonă în care autorul nu s-ar fi ilustrat. Totul a fost făcut ca în junglă”, a afirmat Andrei Păunescu.

Care este posibilitatea unei înțelegeri amiabile

Deși conflictul a ajuns la tribunal, fiul lui Adrian Păunescu a sugerat că familia nu ar fi dorit un proces lung dacă situația nu ar fi degenerat. Acesta a explicat că versurile tatălui său au fost oferite pentru numeroase alte proiecte fără pretenții uriașe.

„Dacă lucrurile ar fi fost rezonabile şi produsele cu care se afişează această lucrare literară şi sportivă, dacă produsele ar fi respectat o minimă moralitate, de ce nu? Sunt versurile lui Adrian Păunescu pe care le-am oferit, le-am gestionat pentru diverse proiecte. În cântece, campanii publicitate… nicio problemă! Sunt oameni care înţeleg, niciodată nu s-a pus problema de pretenţii uriaşe”, a mai adăugat moștenitorul.