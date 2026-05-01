B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Plaja roz care a cucerit internetul. Unde se află și de ce atrage turiști: „Arată incredibil de frumos” (VIDEO)

Plaja roz care a cucerit internetul. Unde se află și de ce atrage turiști: „Arată incredibil de frumos” (VIDEO)

Ana Beatrice
01 mai 2026, 19:16
Plaja roz care a cucerit internetul. Unde se află și de ce atrage turiști: „Arată incredibil de frumos” (VIDEO)
Sursă Foto: Instagram - @denis_ttravel
Cuprins
  1. Cum a ajuns plaja roz să cucerească internetul
  2. Unde poate fi descoperită locația care a stârnit curiozitate

Un colț de lume mai puțin cunoscut atrage tot mai multă atenție. Este vorba despre o plajă unde totul este în nuanțe de roz. Un influencer a surprins decorul neobișnuit în mai multe imagini și clipuri. Postările sale au devenit rapid virale, adunând mii de aprecieri și stârnind numeroase reacții.

Cum a ajuns plaja roz să cucerească internetul

Un influencer pasionat de călătorii a atras atenția internauților după ce a dezvăluit o destinație cu totul neobișnuită, potrivit Express.co.uk.

Denis, cunoscut pe Instagram ca @denis_ttravel, își ține comunitatea la curent cu aventurile sale. De această dată, a prezentat o „plajă roz”, despre care susține că este aproape necunoscută publicului larg.

În imaginile postate, acesta apare relaxându-se pe un șezlong complet roz. Nisipul din jur este în aceeași nuanță spectaculoasă, creând un decor desprins parcă dintr-un vis. Experiența continuă într-un bar de plajă, unde totul păstrează aceeași tematică cromatică. Momentul este completat de un leagăn roz, perfect pentru cadre memorabile și conținut viral.

Unde poate fi descoperită locația care a stârnit curiozitate

În descrierea videoclipului postat pe Instagram, Denis a oferit detalii care au stârnit și mai mult interesul urmăritorilor. Locul se află în orașul Sanya, în cadrul complexului Hyatt Regency Sanya Tianli Bay.

„Nu este o plajă tipică, ci mai degrabă o zonă foto artificială, situată departe de mare, creată special pentru cadre spectaculoase și imagini cu atmosferă. Chiar și așa, arată incredibil de frumos și, cel mai probabil, nu ai mai văzut așa ceva până acum. Accesul este gratuit chiar dacă nu ești cazat la hotel. Nu sunt necesare cereri sau explicații, poți intra pur și simplu și să te bucuri de experiență”, a mai stransmis tânărul.

Tags:
