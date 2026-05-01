Un colț de lume mai puțin cunoscut atrage tot mai multă atenție. Este vorba despre o unde totul este în nuanțe de roz. Un influencer a surprins decorul neobișnuit în mai multe imagini și clipuri. Postările sale au devenit rapid virale, adunând mii de aprecieri și stârnind numeroase reacții.

Cum a ajuns plaja roz să cucerească internetul

Un influencer pasionat de călătorii a atras atenția internauților după ce a dezvăluit o destinație cu totul neobișnuită, potrivit .

Denis, cunoscut pe ca @denis_ttravel, își ține comunitatea la curent cu aventurile sale. De această dată, a prezentat o „plajă roz”, despre care susține că este aproape necunoscută publicului larg.

În imaginile postate, acesta apare relaxându-se pe un șezlong complet roz. Nisipul din jur este în aceeași nuanță spectaculoasă, creând un decor desprins parcă dintr-un vis. Experiența continuă într-un bar de plajă, unde totul păstrează aceeași tematică cromatică. Momentul este completat de un leagăn roz, perfect pentru cadre memorabile și conținut viral.

Unde poate fi descoperită locația care a stârnit curiozitate

În descrierea videoclipului postat pe Instagram, Denis a oferit detalii care au stârnit și mai mult interesul urmăritorilor. Locul se află în orașul Sanya, în cadrul complexului Hyatt Regency Sanya Tianli Bay.