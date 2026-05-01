Accidentele rutiere nu apar la întâmplare și nu se distribuie uniform pe parcursul anului, iar anumite perioade concentrează un risc mai ridicat. Datele recente arată că intensitatea traficului, condițiile meteo și comportamentul șoferilor influențează decisiv frecvența și gravitatea incidentelor din trafic.

Când cresc cel mai mult riscurile în trafic

Statisticile indică vârfuri clare în lunile iulie, martie și mai, când ratele de daune urcă până la aproximativ 9%, potrivit analizelor din piața auto. La polul opus, lunile de iarnă târzie sau toamnă, precum decembrie, aprilie și noiembrie, înregistrează valori mai reduse, ceea ce contrazice percepțiile obișnuite.

Potrivit unei analize realizate de , explicația principală ține de intensitatea traficului și de atitudinea șoferilor, care devin mai relaxați în condiții aparent favorabile și tind să își asume riscuri mai mari. „Aceste vârfuri pot fi influențate de creșterea traficului din timpul primăverii și verii. Pe măsură ce temperaturile cresc, șoferii tind să se simtă mai încrezători în abilitățile lor, dar au de-a face cu un trafic mai intens, ceea ce crește riscul producerii de accidente”, explică Matas Buzelis, potrivit Adevărul.

De ce este vara considerată un sezon periculos

Sezonul cald aduce un volum crescut de deplasări, în special pe fondul concediilor și vacanțelor, ceea ce duce la aglomerarea principalelor rute naționale. Drumurile lungi și monotone favorizează instalarea oboselii la volan, iar combinația cu viteze ridicate amplifică riscul de producere a grave.

În același timp, condițiile bune de vizibilitate și carosabil îi determină pe mulți șoferi să adopte un stil de condus mai puțin prudent. Deplasările pe timp de noapte devin mai frecvente, iar consumul de alcool apare mai des în context social, ceea ce agravează situațiile din trafic.

Ce se întâmplă iarna și de ce percepția diferă de realitate

Sezonul rece vine cu provocări diferite, precum poleiul, zăpada și vizibilitatea redusă, factori care afectează controlul asupra vehiculului și cresc riscul de derapaj. Spre deosebire de vară, problema centrală nu este viteza, ci adaptarea insuficientă la condițiile dificile de drum.

Chiar dacă mulți consideră iarna cea mai periculoasă perioadă, datele arată că șoferii devin mai prudenți și reduc comportamentele riscante. Astfel, numărul accidentelor grave scade relativ, deși incidentele minore rămân frecvente din cauza condițiilor nefavorabile.

Paradoxal însă, costurile daunelor ating niveluri maxime în această perioadă, mai ales în decembrie, când media despăgubirilor depășește 3.200 de euro. Drumurile alunecoase și deplasările lungi din timpul sărbătorilor contribuie la apariția unor coliziuni mai costisitoare.

Cum influențează sărbătorile și orele din zi producerea accidentelor

Perioadele festive și minivacanțele aduc un trafic intens pe anumite rute, unde graba și stresul devin factori dominanți în comportamentul șoferilor. În același timp, crește consumul de alcool și apar în trafic conducători ocazionali, mai puțin pregătiți pentru situații-limită.

Indiferent de sezon, orele de vârf dimineața și seara generează frecvent tensiuni și manevre riscante în trafic aglomerat. Noaptea, însă, oboseala, vizibilitatea scăzută și deciziile influențate de alcool cresc semnificativ probabilitatea unor accidente grave.

De ce devine important istoricul unei mașini

Pe fondul acestor riscuri, verificarea istoricului unui vehicul second-hand devine o etapă esențială înainte de achiziție, mai ales în contextul daunelor ascunse. Specialiștii atrag atenția că nu toate avariile sunt critice, însă cele majore pot indica probleme structurale serioase.

„Este crucial să analizați cu atenție înregistrările de daune dintr-un raport de istoric auto. Duceți întotdeauna vehiculul la un service autorizat și rugați un mecanic să evalueze modul în care au fost reparate daunele anterioare. Dacă treceți peste acest pas, cumpărarea unei se transformă într-un joc de noroc”, avertizează Matas Buzelis.