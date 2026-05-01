Filtre masive pe drumul spre mare de 1 Mai! Un tânăr a fost reținut cu 12 kg de droguri în mașină

Flavia Codreanu
01 mai 2026, 17:10
Politie Sursa foto: IPJ Vrancea
Cuprins
  1. Poliția rutieră a făcut razie pe Autostrada A2. Ce au descoperit
  2. Măsuri drastice de supraveghere la nivel național
  3. Ce restricții de circulație sunt impuse

Poliția rutieră a făcut razie de 1 mai pe principalele artere spre litoral. Polițiști au depistat  un transport masiv de substanțe interzise la un tânăr româno-sirian.

Poliția rutieră a făcut razie pe Autostrada A2. Ce au descoperit

În cursul zilei de vineri, un echipaj de poliție a oprit în zona nodului rutier de la Cernica un tânăr de 25 de ani care transporta aproximativ 12 kilograme de droguri pe bancheta din spate a mașinii.

Acesta se îndrepta către litoral, unde intenționa să comercializeze substanțele în contextul petrecerilor de 1 Mai. În urma acestui incident, procurorii DIICOT au extins cercetările și au descoperit peste 4.700 de kilograme de canabis la adresele folosite de șoferul prins pe autostradă.

Bărbatul a fost reținut și urmează să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

Măsuri drastice de supraveghere la nivel național

Autoritățile au intensificat controalele pentru a preveni accidentele și consumul de substanțe psihoactive la volan. La nivel național sunt utilizate aproximativ 350 de radare și mai multe elicoptere ale Poliției pentru monitorizarea traficului aerian și terestru.

Pe Autostrada Soarelui A2 au fost instituite numeroase puncte de control, unde agenții verifică documentele și testează șoferii pentru alcool sau droguri. Până la această oră, alți doi conducători auto au fost lăsați fără permis după ce au fost depistați sub influența băuturilor alcoolice pe drumul spre mare.

Ce restricții de circulație sunt impuse

Pentru fluidizarea traficului intens către stațiunile turistice, au fost introduse limitări pentru vehiculele de mare tonaj. CNAIR a instituit restricții pe Autostrada A2 între orele 06:00 și 22:00 pentru mașinile cu masa mai mare de 7,5 tone, măsura fiind valabilă pe ambele sensuri de mers.

Restricții similare sunt aplicate și pe DN7 (Pitești-Veștem) și DN39 (Agigea-Mangalia). Totodată, aproximativ 3.500 de polițiști sunt mobilizați la punctele de frontieră pentru a gestiona fluxul crescut de persoane și vehicule din acest weekend.

Următoarea minivacanță e mai aproape decât crezi. Data care le aduce românilor un nou weekend prelungit
