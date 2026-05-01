Păsările urbane tind să își ia zborul mai devreme atunci când sunt abordate de femei decât de bărbați. Care sunt răspunsurile cercetătorilor?

desfășurat în cinci țări europene a arătat că bărbații au reușit să se apropie de păsări cu aproximativ un metru mai mult decât femeile. Acest comportament a fost observat la 37 de specii, de la vrăbiile de casă până la porumbei, deși participanții la studiu au avut înălțimi și haine similare pentru a nu influența rezultatele.

Autorii studiului s-au declarat uimiți de faptul că păsările pot face această distincție subtilă între oameni:

„În mod neașteptat, am constatat că păsările tindeau să fugă mai devreme atunci când erau abordate de femei decât de bărbați. Am fost destul de surprinși de acest rezultat”, a declarat dr. Federico Morelli pentru .

De ce percep păsările urbane diferit prezența femeilor și a bărbaților

Deși fenomenul este clar, motivele exacte pentru care păsările reacționează astfel rămân un mister. Oamenii de știință explorează ipoteze legate de mirosul specific, forma corpului sau stilul de mers al oamenilor.

Profesorul Daniel Blumstein a explicat importanța înțelegerii acestui mod de percepție:

„Pentru a coexista cu succes cu alte specii, este important să știm cum ne percep acestea. Există mai multe posibilități privind indiciile pe care le detectează păsările. Ar putea fi mirosurile, ar putea fi felul în care merg oamenii”, a afirmat profesorul de la Universitatea din Los Angeles.

Ce impact au aceste rezultate

Descoperirea pune sub semnul întrebării neutralitatea observatorului uman în cercetările științifice.

Până acum, se presupunea că prezența unui om nu influențează diferit comportamentul animalelor în funcție de sex, însă datele colectate din Cehia, Franța, Germania, Polonia și Spania contrazic această idee.

Dr. Yanina Benedetti a subliniat că animalele din orașe ne „văd” într-un mod mult mai sofisticat decât am crezut:

„Ca femeie care lucrează pe teren, am fost surprinsă că păsările au reacționat diferit la noi. Acest studiu evidențiază modul în care animalele din orașe ‘văd’ oamenii, ceea ce are implicații pentru ecologia urbană și pentru egalitatea în știință”, a declarat dr. Yanina Benedetti.