Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila a oferit precizări, într-o intervenție pentru B1 TV, despre declarațiile lui Donald Trump privind legătura dintre autism și administrarea de paracetamol în cazul femeilor în timpul sarcinii.

Ce spune Alexandru Rafila despre anunțul lui Donald Trump

Potrivit lui Alexandru Rafila, declarația lui Donald Trump care a locat experții din toată lumea nu are baze științefice solide:

“A fost o declarație a președintelui SUA. Tipul acesta de informații, în general, sunt comunicate de către agențiile specializate și există totdeauna sisteme de alerte care avertizează toate statele membre ale UE, în cazul nostru dacă există o astfel de suspiciune.

Studiile la care a făcut referire președintele Trump sunt studii pe un număr limitat de cazuri și nu există o evidență clară între apariția cazurilor de autism și utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii.

În Suedia s-a făcut un astfel de studiu pe un număr foarte mare de persoane, 2,5 milioane, și nu au fost constatate efecte asupra produsului de concepție. Desigur e vorba despre administrarea paracetamolului și lucrul acesta a fost menționat de președintele Trump, în doze terapeutice, nu discutăm de administrarea unor cantități foarte mari care nu sunt justificate din punct de vedere medical. Atunci când există o justificare medicală medicamentul poate fi utilizat”.

Lipsa unor dovezi științifice solide

Alexandru Rafila a subliniat că nu există în momentul de față o informație clară care să stabilească o legătură între cazurile de autism și utilizarea paracetamolului:

“Personal, nu am identificat până în momentul de față studii care să confirme acest lucru. Sunt posibilități menționate, dar nu există în momentul de față o informație clară care să stabilească o legătură între cazurile de autism și utilizarea acestui produs în timpul sarcinii. În general, în timpul sarcinii, mai ales în primul trimestru de sarcină utilizarea de medicamente este recomandat să fie limitată pentru că efectele supra dezvoltăriinormale ale fătului se manifestă mai ales în primul trimestru de sarcină.

Nici România, prin Agenția Națională a Medicamentului, nici Agenția Europeană a Medicamentului nu au lansat nici măcar un avertisment legat de acest impact al paracetamonului administrat femeilor gravide. Excesul trebuie evitat și nu trebuie administratparacetamol atunci când nu este nevoie”.

Agențiile și autoritățile de reglementare din domeniul sănătății la nivel global sfaturile neștiințifice ale lui Donald Trump care a anunțat o legătură nedovedită între autism și utilizarea analgezicelor și vaccinurilor de zi cu zi.

Cum au reacționat autoritățile din domeniul sănătății

Ca semn al îngrijorării guvernelor străine cu privire la comentariile președintelui SUA, secretarul pentru sănătate al Regatului Unit, care este unul dintre cei mai apropiați aliați ai SUA, a declarat publicului britanic că acesta nu ar trebui „să acorde nicio atenție la ceea ce spune Donald Trump despre medicamente”.

Luni, Trump l femeilor însărcinate să evite administrarea de paracetamol, adăugând că cele care nu pot „rezista” durerii ar trebui să facă tot ce pot pentru a o suporta.

De asemenea, el a spus, în comentarii care riscă să expună copiii la boli fatale, că părinții copiilor mici ar trebui să amâne sau să evite anumite vaccinuri.

„Nu-i lăsați să vă umfle copilul cu cea mai mare grămadă de lucruri pe care ați văzut-o vreodată în viața voastră”, a spus el.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat marți că punerea la îndoială a valorii vaccinurilor care salvează vieți a fost greșită și că dovezile care leagă utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și autism au fost „inconsistente”.