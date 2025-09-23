Agențiile și autoritățile de reglementare din domeniul sănătății la nivel global au respins sfaturile neștiințifice ale lui Donald Trump care a anunțat o legătură nedovedită între autism și utilizarea analgezicelor și vaccinurilor de zi cu zi.

Cum au reacționat autoritățile din domeniul sănătății după anunțul lui Donald Trump

Ca semn al îngrijorării guvernelor străine cu privire la comentariile președintelui SUA, secretarul pentru sănătate al Regatului Unit, care este unul dintre cei mai apropiați aliați ai SUA, a declarat publicului britanic că acesta nu ar trebui „să acorde nicio atenție la ceea ce spune Donald Trump despre medicamente”.

Luni, Trump l femeilor însărcinate să evite administrarea de paracetamol, adăugând că cele care nu pot „rezista” durerii ar trebui să facă tot ce pot pentru a o suporta.

De asemenea, el a spus, în comentarii care riscă să expună copiii la boli fatale, că părinții copiilor mici ar trebui să amâne sau să evite anumite vaccinuri.

„Nu-i lăsați să vă umfle copilul cu cea mai mare grămadă de lucruri pe care ați văzut-o vreodată în viața voastră”, a spus el.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat marți că punerea la îndoială a valorii vaccinurilor care salvează vieți a fost greșită și că dovezile care leagă utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și autism au fost „inconsistente”.

„Știm că vaccinurile nu provoacă autism”, a declarat purtătorul , Tarik Jašarević. „Vaccinurile, așa cum am spus, salvează nenumărate vieți. Deci, acesta este un lucru dovedit de știință, iar aceste lucruri nu ar trebui puse cu adevărat la îndoială.”

Wes Streeting, secretarul sănătății din Marea Britanie, a fost și mai direct în critica sa, declarând pentru ITV: „Sincer, am încredere în medici mai mult decât în ​​președintele Trump în această privință. Trebuie doar să fiu foarte clar în această privință: nu există nicio dovadă care să lege utilizarea paracetamolului de către femeile însărcinate de autismul la copiii lor. Niciuna”.

Afirmațiile președintelui SUA, contrazise de specialiști

La câteva ore după ce Trump și-a făcut comentariile, MHRA, autoritatea de reglementare în domeniul sănătății din Marea Britanie, a emis o declarație în care a afirmat că nu există dovezi care să lege utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii de autism, potrivit

Agenția Europeană pentru Medicamente și-a respectat, de asemenea, directivele. Steffen Thirstrup, directorul medical al agenției UE, a declarat că sfatul acesteia „se bazează pe o evaluare riguroasă a datelor științifice disponibile și nu am găsit nicio dovadă că administrarea de paracetamol în timpul sarcinii provoacă autism la copii”.

Când a fost întrebat, un purtător de cuvânt al Comisiei UE a făcut referire la constatările EMA.

În Spania, organismul oficial responsabil de reglementarea medicamentelor a emis o notificare de siguranță în care afirmă că nu există dovezi ale unei relații cauzale între utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și autismul la copii, ceea ce înseamnă că unul nu îl provoacă pe celălalt.

Experții spun că găsirea factorilor care stau la baza unui sindrom complex care a fost studiat timp de decenii a fost nerealistă.

De ce a crescut numărul de cazuri de autism

Diagnosticele de autism au crescut. Unul din 31 de copii cu vârsta de opt ani a avut un diagnostic de tulburare din spectrul autist în SUA în 2022, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Aceasta se compară cu aproximativ unul din 150 în… 2000.

Medicii cred că există două motive principale pentru această creștere, iar niciunul nu are legătură cu vaccinurile sau medicamentele. În primul rând, definiția autismului s-a extins. În al doilea rând, părinții au căutat din ce în ce mai mult un diagnostic de autism, care a devenit mai cunoscut publicului.

În evaluarea sa, Casa Albă pare să se bazeze pe o analiză din 2025 a 46 de studii anterioare care sugerau o asociere între expunerea prenatală la paracetamol și un risc crescut de tulburări de neurodezvoltare. În mod critic, acei cercetători au declarat că studiul nu a dovedit că medicamentul a cauzat rezultatele și au sfătuit ca femeile însărcinate să continue să utilizeze acetaminofen în cea mai mică doză posibilă și pentru cea mai scurtă perioadă posibilă.