Conform relatărilor din mass-media americane, administrația condusă de Donald Trump este așteptată să stabilească o legătură controversată între autism și utilizarea analgezicului Tylenol la femeile însărcinate.

Ce anunț ar urma să facă administrația condusă de Donald Trump

La un eveniment organizat luni în cadrul Biroului Oval, președintele SUA ar fi sfătuit femeile însărcinate din SUA să ia Tylenol, cunoscut sub numele de paracetamol în alte părți, doar pentru a ameliora febra mare.

Duminică, Donald Trump a declarat că va face un anunț „uimitor” privind autismul, adăugând că acesta este „scăpat de sub control”, dar că acum ar putea avea un motiv.

Unele studii au arătat o legătură între femeile însărcinate care iau Tylenol și autism, dar aceste descoperiri sunt inconsistente și neconcludente. Producătorul de Tylenol, Kenvue, a apărat utilizarea medicamentului la femeile însărcinate.

Într-o declarație către , acesta a spus: „Credem că știința independentă și solidă arată clar că administrarea de acetaminofen nu provoacă autism. Nu suntem de acord cu nicio sugestie contrară și suntem profund îngrijorați de riscul pentru sănătatea viitoarelor mame.”

Acetaminofenul – ingredientul activ al Tylenol – este cea mai sigură opțiune de analgezic pentru femeile însărcinate, a adăugat acesta, iar fără acesta, femeile se confruntă cu o alegere periculoasă între a suferi de afecțiuni precum febra sau a utiliza alternative mai riscante.

BBC a contactat Departamentul de Sănătate și Servicii Umane (HHS) pentru comentarii.

În aprilie, liderul HHS, Robert F. Kennedy Jr., a promis „un efort masiv de testare și cercetare” pentru a determina cauza autismului în cinci luni.

Ce spun oamenii de știință

Însă experții au avertizat că găsirea cauzelor autismului – un sindrom complex care a fost cercetat timp de decenii – nu ar fi simplă.

Opinia larg răspândită în rândul cercetătorilor este că nu există o singură cauză a autismului, despre care se crede că este rezultatul unui amestec complex de factori genetici și de mediu.

Acțiunile producătorului de Tylenol au scăzut după raportarea unei legături cu autismul

Colegiul American de Obstetrică și Ginecologie a declarat că medicii din întreaga țară au identificat în mod constant Tylenol ca fiind unul dintre singurele analgezice sigure pentru femeile însărcinate.

„Studiile efectuate în trecut nu arată nicio dovadă clară care să demonstreze o relație directă între utilizarea prudentă a acetaminofenului în timpul oricărui trimestru de sarcină și problemele de dezvoltare fetală”, a declarat grupul.

Medicamentul este recomandat de alte grupuri medicale majore, precum și de alte guverne din întreaga lume.

În august, o analiză a cercetărilor condusă de decanul Școlii Chan de Sănătate Publică a Universității Harvard a constatat că copiii pot fi mai predispuși la dezvoltarea autismului și a altor tulburări de neurodezvoltare atunci când sunt expuși la Tylenol în timpul sarcinii.

Studii neconcludente

Cercetătorii au susținut că ar trebui luate anumite măsuri pentru a limita utilizarea medicamentului, dar au spus că analgezicul este încă important pentru tratarea febrei și durerii materne, care pot avea și efecte negative asupra copiilor.

Însă un alt studiu, publicat în 2024, nu a găsit nicio relație între expunerea la Tylenol și autism.

„Nu există dovezi solide sau studii convingătoare care să sugereze că există o relație cauzală”, a declarat Monique Botha, profesor de psihologie socială și de dezvoltare la Universitatea Durham.

Dr. Botha a adăugat că ameliorarea durerii pentru femeile însărcinate este „lamentabil de insuficientă”, Tylenol fiind una dintre singurele opțiuni sigure pentru populație.

Diagnosticurile de autism au crescut brusc din anul 2000, iar până în 2020 rata în rândul copiilor de 8 ani a ajuns la 2,77%, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA.

Oamenii de știință atribuie cel puțin o parte a creșterii gradului de conștientizare a autismului și unei definiții extinse a tulburării. Cercetătorii au investigat, de asemenea, factorii de mediu.

În trecut, Kennedy a oferit teorii infirmate despre creșterea ratelor de autism, dând vina pe vaccinuri, în ciuda lipsei de dovezi.