Dana Săvuică a trecut printr-o schimbare vizibilă, după ce a reușit să slăbească circa 12 kilograme. Chiar a trebuit să își schimbe mare parte din garderobă, deoarece hainele nu-i mai veneau. Vedeta a povestit cum și-a schimbat stilul de alimentație.

Dana Săvuică: Eu țin fasting pentru sănătatea corpului meu

„Ați observat că am slăbit probabil, dar nu știți cât. Deci, iată cât: două măsuri la blugi. Parcă e mai bine, nu? Am slăbit vreo 12 kg, acum chiar trebuie să-mi regândesc aproape tot dressingul. (…)

Eu țin fasting pentru sănătatea corpului meu. Încerc să mănânc seara pe la ora 18.00 și a doua zi mai mănânc pe la 14-15 așa. E mult da, sunt multe ore, dar așa e ritmul meu și, dacă nu simt nevoia să mănânc, nici nu mă forțez. Eu nu țin post, dar am grijă de corpul meu. Eu merg pe o alimentație sănătoasă. Am redus foarte mult carnea, brânzeturile. Îmi iau proteina mai mult din vegetale”, a explicat Dana Săvuică, potrivit

Studiu: Rutina meselor zilnice ajută la slăbit

De altfel, un studiu medical arată că adulții care au adoptat un tipar alimentar constant în decurs de 12 săptămâni.

Cercetarea realizată de American Psychological Association și publicat în revista Health Psychology a inclus 112 adulți cu obezitate.

Participanții care au consumat frecvent aceleași alimente au pierdut în medie 5,9% din greutatea corporală pe durata cercetării. Procentul a fost mai mare prin comparație cu cei care au avut o dietă variată (4,3%).

De asemenea, cei care au raportat un aport caloric mai mare în weekend decât în timpul săptămânii au pierdut mai mult în greutate. În acest context, autorii au apreciat că acest lucru reflectă o monitorizare mai consecventă a alimentației. În weekend, oamenii tind să înregistreze mai puțin riguros ceea ce consumă.