Acasa » Eveniment » Alina Laufer, prima reacție după accidentul în care i-au fost implicați gemenii și soțul: „A dat cineva peste ei pe trecerea de pietoni”

Traian Avarvarei
17 mart. 2026, 14:44
Ilan Laufer, accident când se deplasa cu o trotinetă. Sursa foto: stirileprotv.ro
Cuprins
  1. Alina Laufer: O tipă care era la volan nu s-a asigurat la trecerea de pietoni
  2. Unul dintre gemeni s-a lovit puțin

Alina Laufer a avut o primă reacție după accidentul rutier în care au fost implicați soțul ei, fostul ministru Ilan Laufer, și gemenii lor în vârstă de cinci ani. Alina a spus că nu sunt daune majore și nu vor depune plângere.

Alina Laufer: O tipă care era la volan nu s-a asigurat la trecerea de pietoni

Ilan Laufer își ducea gemenii la grădiniță, pe trotinetă, când a fost lovit de o șoferiță pe o trecere de pietoni. Cu toții s-au speriat, dar nu a fost nimeni rănit tare. După accident, Laufer a mers la birou, iar copiii au fost duși de mama lor acasă.

„Nu s-a întâmplat ceva foarte grav, nu s-au accidentat rău. Ilan era pe trotinetă, se ducea cu copiii la grădiniță. Copiii erau pe trotinetă și ei. A dat cineva peste ei pe trecerea de pietoni. Toată lumea e ok, nu avem daune majore. Gemenii de 5 ani s-au speriat, sunt acasă, nu i-am mai dus nicăieri, nu s-au mai dus la grădiniță.

O tipă care era la volan nu s-a asigurat la trecerea de pietoni, a făcut dreapta pe bretea și asta e. Nu o să depunem nicio plângere. Ziua de azi funcționează și decurge normal, suntem cu treabă! Ilan s-a lovit la cap, dar nu s-a dus la spital. A căzut destul de rău. Au venit socrii mei la noi să ne ajute și să stea astăzi cu copiii. Eu am ceva treabă de făcut”, a susținut Alina Laufer, pentru Click!.

Unul dintre gemeni s-a lovit puțin

Aceasta a mai spus că unul dintre gemeni, băiețelul Nathaniel, s-a lovit puțin, dar a fost foarte curajos și nu a plâns: „Nathaniel s-a lovit puțin la mandibulă, dar e ok pentru că el e un viteaz. Nu a plâns deloc, nu a zis nimic! Se întâmplă și asta e!”.

După accident, Poliția Capitalei a transmis că nici Ilan Laufer, nici șoferița nu consumaseră alcool și că „având în vedere că au rezultat exclusiv pagube materiale, persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționare”.

