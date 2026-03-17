B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Fostul ministru Ilan Laufer, accident cu trotineta pe care se afla cu gemenii săi

Traian Avarvarei
17 mart. 2026, 11:08
Ilan Laufer, accident când se deplasa cu o trotinetă. Sursa foto: stirileprotv.ro
Cuprins
  1. Cum s-a produs accidentul în care a fost implicat Ilan Laufer
  2. Ce a transmis Poliția Capitalei despre accident

Fostul ministru Ilan Laufer a fost implicat într-un accident, în timp ce se deplasa cu trotineta, pe care se aflau și gemenii săi în vârstă de 5 ani. Nimeni nu a necesitat transportul la spital.

Cum s-a produs accidentul în care a fost implicat Ilan Laufer

Accidentul a avut loc înainte de ora 9:00, în București.

Laufer, aflat cu gemenii pe trotinetă, venea de undeva de pe strada Mircea Vulcănescu. În momentul în care a ajuns să traverseze o trecere de pietoni, o mașină condusă de o șoferită care intra, practic, pe strada Mircea Vulcănescu, asigurându-se să nu-i vină vreo mașină din partea stângă, i-a surprins și i-a lovit, relatează Știrile Pro TV.

Martorii au povestit că gemenii erau practic azvârliți pe caldarâm, iar Ilan Laufer era rănit la cap. Imaginile de la fața locului îl arată pe fostul ministru bandajat la cap, dar Poliția spune că e o rană ușoară. Faptul a fost confirmat de Laufer însuși.

Copiii au fost preluați de mama lor. În zonă au ajuns și două echipaje SMURD, dar n-a fost nevoie de transportul la spital.

Ce a transmis Poliția Capitalei despre accident

„La data de 17 martie a.c., în jurul orei 08:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Mircea Vulcănescu nr. 2.

Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident, în care au fost implicate un autovehicul și o trotinetă electrică.

Din primele date, conducătorul trotinetei electrice, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi transportat doi minori pe trotinetă.

În urma accidentului de circulație, nicio persoană nu a necesitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale.

Având în vedere că au rezultat exclusiv pagube materiale, persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționare.

Au fost testați ambii conducători cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind „zero””, a transmis Poliția Capitalei, într-un comunicat.

Tags:
Citește și...
Barometrul securității naționale 2026. Se tem românii de război? Ce spun despre siguranța României (GRAFICE)
Politică
Barometrul securității naționale 2026. Se tem românii de război? Ce spun despre siguranța României (GRAFICE)
Ministrul Alexandru Nazare, despre prețurile carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează”. Ce face Guvernul
Economic
Ministrul Alexandru Nazare, despre prețurile carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează”. Ce face Guvernul
Tensiuni majore între Afganistan și Pakistan după exploziile din Kabul. Ce spun autoritățile talibane despre atac (VIDEO)
Politică
Tensiuni majore între Afganistan și Pakistan după exploziile din Kabul. Ce spun autoritățile talibane despre atac (VIDEO)
Băsescu cere mai multă transparență din partea Armatei. Guvernul trebuie să pregătească populația pentru un eventual conflict
Politică
Băsescu cere mai multă transparență din partea Armatei. Guvernul trebuie să pregătească populația pentru un eventual conflict
Reorganizarea adminstrativ-teritoriale necesită voință. Președintele CCIR arată unde se blochează reforma (VIDEO)
Politică
Reorganizarea adminstrativ-teritoriale necesită voință. Președintele CCIR arată unde se blochează reforma (VIDEO)
Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)
Politică
Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)
Ar putea Iranul să atace România? Băsescu avertizează: „Iranul ne consideră un stat agresor. Nu cred că riscul este zero, așa cum încearcă unii să ne convingă” (VIDEO)
Politică
Ar putea Iranul să atace România? Băsescu avertizează: „Iranul ne consideră un stat agresor. Nu cred că riscul este zero, așa cum încearcă unii să ne convingă” (VIDEO)
Cererea SUA de folosire a bazelor militare nu trebuia aprobată în Parlament. Victor Ponta acuză incompetența liderilor politici (VIDEO)
Politică
Cererea SUA de folosire a bazelor militare nu trebuia aprobată în Parlament. Victor Ponta acuză incompetența liderilor politici (VIDEO)
Victor Ponta a ajuns să-i dea dreptate lui Traian Băsescu: „Am văzut declarația lui și chiar are dreptate” (VIDEO)
Politică
Victor Ponta a ajuns să-i dea dreptate lui Traian Băsescu: „Am văzut declarația lui și chiar are dreptate” (VIDEO)
Comisia de Muncă a avizat amendamentele PSD privind ajutoarele sociale. Anunțul ministrului Muncii (VIDEO)
Politică
Comisia de Muncă a avizat amendamentele PSD privind ajutoarele sociale. Anunțul ministrului Muncii (VIDEO)
Ultima oră
11:21 - Analiză explozivă: Serviciile secrete americane îl contrazic pe Trump. Iranul devine „o fortăreață impenetrabilă” după eliminarea conducerii
11:10 - Donald Trump intensifică presiunea asupra Cubei în contextul crizei energetice: „Cred că pot face orice vreau cu ea”
10:54 - Barometrul securității naționale 2026. Se tem românii de război? Ce spun despre siguranța României (GRAFICE)
10:53 - Aparat dentar pentru copii: informații esențiale înainte de începerea tratamentului
10:48 - Celia, dezvăluiri neașteptate după 13 ani de căsnicie. Motivul real al despărțirii de Ardeli Ancuța: „Am făcut eforturi până când nu am mai făcut”
10:27 - Vremea,17 martie: soare în majoritatea regiunilor, precipitații izolate în vest și la munte
10:26 - Ministrul Alexandru Nazare, despre prețurile carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează”. Ce face Guvernul
10:17 - Capcanele financiare care îți consumă salariul lună de lună. De ce ajungi să cheltui mai mult decât crezi
10:09 - Schimbări majore la parcările albastre ale Primăriei Capitalei. Se pot face abonamente. Cât costă și cum se fac
10:04 - Cât costă motorina și benzina marți, 17 martie. Au fost înregistrate cele mai mari scumpiri la pompă de când a reizbucnit conflictul din Orientul Mijlociu