Fostul ministru Ilan Laufer a fost implicat într-un accident, în timp ce se deplasa cu trotineta, pe care se aflau și gemenii săi în vârstă de 5 ani. Nimeni nu a necesitat transportul la spital.

Cum s-a produs accidentul în care a fost implicat Ilan Laufer

Accidentul a avut loc înainte de ora 9:00, în București.

Laufer, aflat cu gemenii pe trotinetă, venea de undeva de pe strada Mircea Vulcănescu. În momentul în care a ajuns să traverseze o trecere de pietoni, o mașină condusă de o șoferită care intra, practic, pe strada Mircea Vulcănescu, asigurându-se să nu-i vină vreo mașină din partea stângă, i-a surprins și i-a lovit, relatează

Martorii au povestit că gemenii erau practic azvârliți pe caldarâm, iar Ilan Laufer era rănit la cap. Imaginile de la fața locului îl arată pe fostul ministru bandajat la cap, dar Poliția spune că e o rană ușoară. Faptul a fost confirmat de Laufer însuși.

Copiii au fost preluați de mama lor. În zonă au ajuns și două echipaje SMURD, dar n-a fost nevoie de transportul la spital.

Ce a transmis Poliția Capitalei despre accident

„La data de 17 martie a.c., în jurul orei 08:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Mircea Vulcănescu nr. 2.

Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident, în care au fost implicate un autovehicul și o trotinetă electrică.

Din primele date, conducătorul trotinetei electrice, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi transportat doi minori pe trotinetă.

În urma accidentului de circulație, nicio persoană nu a necesitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale.

Având în vedere că au rezultat exclusiv pagube materiale, persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționare.

Au fost testați ambii conducători cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind „zero””, a transmis Poliția Capitalei, într-un comunicat.