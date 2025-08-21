, populare în toată lumea, sunt ușor de gătit, însă pentru a ieși perfecte, există mici trucuri, Marii francezi au dezvăluit ce trebuie să faci pentru a ieși astfel.

Cuprins

Secretul bucătarilor

Cum pregătești aluatul

Secretul bucătarilor

În bucătăria franceză, există un truc simplu pentru un aluat fin, elastic și uniform: odihna la rece, conform .

Aluatul trebuie lăsat să stea la frigider timp de cel puțin 30 de minute, spun bucătarii. În acest interval, particulele de făină absorb complet lichidul, iar glutenul se relaxează.

Rezultatul: un aluat mai omogen, care se întinde ușor în tigaie, nu se rupe și capătă o textură mătăsoasă după coacere.

Cum pregătești aluatul

Majoritatea știm că atunci când pregătim un aluat trebuie să evităm cocoloașele. Așadar, înainte de toate, cerne făina.

Amestecă ouăle și laptele separat, apoi încorporează-le treptat în făină. Adaugă un praf de sare și puțin unt topit sau ulei în compoziție.

Lasă aluatul la frigider, acoperit, timp de 30–60 de minute. Amestecă din nou înainte de folosire. Folosește o tigaie bine încinsă, unsă ușor cu unt sau ulei.

Dacă vrei un aluat aerat, atunci adăuga în compoziție o cantitate mică de apă minerală sau chiar bere blondă.

De menționat este și faptul că dacă vrei clătite mai subțiri și mai elastice, atunci trebuie să folosești un tel în locul unui mixer.