Comoară veche de aproape 400 de ani, descoperită în bucătărie. Ce a găsit un cuplu, în timpul renovărilor

Comoară veche de aproape 400 de ani, descoperită în bucătărie. Ce a găsit un cuplu, în timpul renovărilor

Selen Osmanoglu
20 aug. 2025, 12:36
Comoară veche de aproape 400 de ani, descoperită în bucătărie. Ce a găsit un cuplu, în timpul renovărilor
Foto ilustrativ: Roman Kraft (Unsplash.com)

Doi soți au decis să-și renoveze casa veche în care locuiau, construită în secolul al-XVII-lea. Ce au descoperit în bucătărie i-a șocat.

Cuprins

  • Ce a găsit cuplul în bucătărie
  • Ce a făcut cuplul cu comoara

Ce a găsit cuplul în bucătărie

Cei doi soți locuiesc la o fermă din West Dorset, Anglia. În timpul unor renovări, au găsit mai multe monede care provin din secolul al-XVII-lea.

Soții au vrut să sape mai adânc în podea, pentru a crește înălțimea bucătăriei. Astfel, Robert Fooks a lovit un vas de ceramică smălțuit cu târnăcopul.

El a găsit aproximativ 100 de monede datând din Primul Război Civil Englez, potrivit Popular Mechanics, citat de Adevărul.

Ce a făcut cuplul cu comoara

„Comoara de Monede Poorton” includea monede de aur din timpul lui Iacob I și Charles I, precum și jumătăți de coroane și șilingi din argint din epocile Elisabeta I, Filip și Maria.

Colecția a fost vândută recent pentru aproximativ 75.000 de dolari la Duke’s Auction House.

„Într-o seară, eram cu copiii iar soțul săpa cu târnăcopul când a strigat că a găsit ceva. A pus toate monedele într-o găleată”, a spus Betty Fooks.

Cuplul a anunțat descoperirea și a trimis monedele la British Museum pentru a fi curățate și identificate.

Conform specialiștilor, monedele  probabil  au fost ascunse împreună într-un singur loc, între 1642 și 1644, în mijlocul tulburărilor din Războiul Civil Englez.

